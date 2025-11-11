Parisi en cierre de campaña en La Araucanía: “Con los terroristas se tiene que ganar con la razón y la fuerza”

El candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, cerró este martes su campaña en la Región de La Araucanía, donde detalló una serie de propuestas en materia anticorrupción y otras específicas para la región y sostuvo que “ yo no dialogo con terroristas. Con los terroristas se tiene que ganar con la razón y la fuerza ”.

Para la zona, el abanderado indicó que su principal propuesta es que en ocho meses terminarán “con el terrorismo en La Araucanía . Son 400 los terroristas que están acá, escondidos y lucrando con el terrorismo. Nosotros, a través de la Ley Antiterrorista y operaciones comando, los vamos a capturar uno a uno”.

“Vamos a entrar militarmente cuando corresponda a Temucuicui y a todas las comunas donde un alcalde así lo solicite (...). Cueste lo que cueste se va a entrar ahí, pero con operaciones comando, que sean operaciones de cirugía con las que vamos a destruir esas células terroristas uno a uno, por eso nos vamos a demorar ocho meses”, agregó Parisi.

De igual forma, descartó cualquier tipo de conversación con, por ejemplo, algunos de los líderes de comunidades con Temucuicui, y sostuvo que “yo no dialogo con terroristas. Con los terroristas se tiene que ganar con la razón y la fuerza”.

En materia económica y de desarrollo, planteó que buscará “primero, terminar con la violencia. Y segundo, considerarla como un hub logístico teniendo en vista que está al lado de una potencialidad de petróleo y gas muy importante que es Vaca Negra. Necesitamos mejorar el paso de Pino Hachado, convertir las carreteras a doble vía y que sean viables para que puedan exportar a Argentina a través de esta región, con un puerto seco para llegar finalmente a Talcahuano”.

Debate presidencial

El abanderado del PDG abordó su participación tras el último debate presidencial previo a la elección, señalando que “estamos muy contentos con lo que logramos. Presentamos muchas propuestas y además marcamos una clara diferencia con los otros candidatos”.

“Ellos son parte del problema, han lucrado con la política. Los únicos que están dispuestos a bajarse somos nosotros. Ellos, por el contrario, se hicieron –como Kast– los ‘larry’ con la plata de los pobres. Nosotros decimos fuerte y claro, nos vamos a bajar los sueldos, y el primer sueldo que se baja es el de Presidente. Está ante notario, pueden revisar mi Instagram, ahí está el documento”.