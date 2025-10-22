Partido Comunista define no apoyar AC anunciada por la oposición contra Diego Pardow

El Partido Comunista informó la mañana de este miércoles que definió no respaldar la acusación constitucional anunciada por la oposición en contra del exministro de Energía, Diego Pardow. Esto, por los errores en los cobros de la tarifa eléctrica, que habría significado, inicialmente, un pago extra de parte de los usuarios de al menos US$115 millones.

Mediante una declaración pública, la tienda del martillo y la hoz confirmó que se trata de una decisión tomada en conjunto entre su bancada de diputados y el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona.

“Nuestra decisión se basa en que el punto central debe estar en la devolución de los dineros a las y los usuarios que han visto afectados sus bolsillos con este cobro excesivo. La renuncia del exministro de Energía constituye una medida política correcta y suficiente por lo que una acusación constitucional es improcedente e innecesaria, puesto que desvía la atención de lo central: las empresas deben responder con rapidez y exactitud”, se lee en el comunicado.

En el texto, además, apuntan que están “convencidas y convencidos que esta es una situación gravísima que ha mermado las finanzas de las familias que mes a mes deben cancelar sus cuentas para no quedar sin este suministro básico; en eso debemos enfocarnos hoy, exigir investigaciones de fondo y no sacar réditos políticos cuando lo que se requiere son soluciones concretas”.

“Desde ya, y tal como ha sido el sello de nuestro trabajo como representantes del pueblo, cuentan con nuestro compromiso para legislar y fiscalizar para que esta situación no quede impune y el dinero sea devuelto a cada familia. Exigiremos transparencia y veracidad en la información ya solicitada vía oficio a la Comisión Nacional de Energía”, cierran.

La definición del PC sobre el eventual libelo acusatorio contra Pardow se da luego que en la jornada de ayer se había instalado la duda de la postura que tendría la tienda. Esto, debido a la declaración que entregó el propio Carmona en horas de la mañana.

“El tema de la acusación constitucional tiene que ser vista en su mérito . Yo no me voy a adelantar, pero tengo plena confianza en que la bancada parlamentaria del Partido Comunista, que ha estado más de una vez manifestando la inquietud sobre el tema del costo de la energía eléctrica, en conocimiento de antecedentes y en comparación con otros procesos va tomar posición correcta” , dijo en diálogo con radio Infinita.

De todas maneras, luego del comité político ampliado en La Moneda, el timonel comunista matizó estos dichos y descartó que significaran que se abría a la posibilidad de apoyar la acusación constitucional contra el exministro del Presidente Gabriel Boric.

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), en línea con la posición de su domicilio político, también se mostró contraria a la acción en el Parlamento. “No sé si a un mes de las elecciones parlamentarias esto es serio”, sostuvo.