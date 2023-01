Partido Comunista valora indultos de Boric a 12 “luchadores” y a exfrentista y acusa a la derecha de “chantaje” por bajarse de mesa de seguridad

Como ya es tradición, este 1 de enero el Partido Comunista (PC) realizó su tradicional “caldillo de congrio con receta nerudiana” que realizan anualmente para hacer una evaluación del año que se va y compartir con la prensa que trabaja dicha jornada.

Fue en este marco que en la actividad, que no contó con la presencia de su presidente Guillermo Teillier quien aún se mejora de los problemas de salud que lo afectaron a fines de 2022, los principales dirigentes comunistas se refirieron a los 13 indultos que el viernes pasado otorgó el Presidente Gabriel Boric: 12 a personas condenadas por delitos cometidos en el marco del “estallido social” y el exfrentista Jorge Mateluna.

El secretario general de la colectividad, Lautaro Carmona afirmó al respecto que “explicitar reiteradamente nuestra adhesión y valoración a la determinación justa desde el punto de vista política que ha tenido Gabriel Boric como Presidente de nuestro país indultando a 12 compañeros que llevaban una cantidad de tiempo muy, para los efectos de su condición de luchadores, encerrados en las cárceles y también a uno de ellos que estaba condenado por un ‘atentado’ a un banco”.

En esa línea, Carmona aseguró que la determinación del Mandatario “lo hace en el legítimo derecho de su condición institucional y constitucional como Jefe de Estado”.

En esa línea realizó un duro cuestionamiento a Chile Vamos y Republicanos por su determinación, tras la comunicación de los indultos, de bajarse de la mesa de seguridad que lleva adelante el gobierno y que ha sido liderada por la ministra del Interior, Carolina Tohá. Es así como el dirigente del PC acusó “chantaje” por parte de la derecha.

“Nos parece que no corresponde que la respuesta a esa medida, que en rigor es competencia exclusiva del Presidente, se levante un chantaje asociando la posición que se ha tenido al respecto con lo que son las obligaciones de una política pública de Estado para abordar todo el tema de la seguridad ciudadana”, indicó.

Agregó que “cada uno tendrá que responde a sí mismo, a su gente y ante la historia por una posición, que insisto, no acusa otra cosa que un chantaje. Si se están levantando una explicación o justificación, debo decir que hay un tremendo doble estándar, porque no dijeron nada cuando el presidente anterior, me refiero a Piñera, liberó a presos vinculados a delitos de lesa humanidad, delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado”.

“Creemos que hay que poner las cosas en su lugar de nuevo, los intereses de la población primero y esos intereses están vinculados a seguir avanzando en el acuerdo que lleva adelante encabezado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, en el plazo de una política de seguridad que transversalice las preocupaciones en todos los sectores”, complementó Carmona.

Y cerró enfatizando que “valoramos la medida que beneficia a 13 compañeros, a 13 chilenos y cuyos nombres ustedes tienen conocimiento”.

Mensaje de Teillier

En la actividad, además, Carmona leyó una carta que envió Guillermo Teillier donde le habla a la militancia y aborda algunos desafíos a futuro del partido.

“Estimado Lautaro, hubiera querido estar de manera presencial en tan importante evento, como lo es el tradicional caldillo de congrio, pero no ha sido posible. Por ello, junto con saludarte, te pido transmitas este pequeño mensaje a nuestras compañeras y compañeros, amigas y amigos y, por cierto a las y los periodistas con mis deseos de un feliz año nuevo”, comenzó la carta del timonel PC.

En la misiva Teillier agregó que “lo hago siendo participé de la política de nuestro partido y sus luchas, junto al gobierno, a las fuerzas políticas aliadas y a las organizaciones sociales. Lo hago en el recuerdo de Gladys y de compañeras y compañeros que no están y que lucharon sin descanso y del Presidente Salvador Allende que ofrendó su vida al pueblo hace 50 años.

En esa línea el exdiputado sostuvo que “sé que las palabras que dirás tú y otros compañeros y compañeras estará planteada nuestra política y el firme compromiso de seguir unidos, fortaleciendo nuestro partido y ensanchando la unidad para seguir avanzando en los cambios que el país continúa demandando. Un gran abrazo, Guillermo Teillier. PD: Mi salud está cada día mejor, agradezco todos los buenos deseos y preocupación ofrendados”.

Proceso constituyente

Otro tema que fue abordado en la cita fue el proceso constituyente, Carmona en esa línea instó a avanzar en una nueva Constitución que ponga fin “al sistema neoliberal” imperante en Chile. E instó a avanzar en una lista única de cara a las elecciones del consejo constitucional.

“La lucha por terminar con la Constitución que se estableció a sangre y fuego el año 80 es una de las tareas que ha seguido la política del partido desde ese mismo día y ese mismo año. Tratamos de crear la mejor condición para permitir una expresión de nueva institucionalidad a través de la Constitución, la más avanzada del caso. El resultado del 4 de septiembre es tajante y duro y debe ser parte de nuestro análisis para ver cómo resolvemos, con limitaciones que tenga el proceso, usar toda posibilidad de hacer avanzar la idea de una nueva Constitución, entendida esta como un paso estratégico para terminar con el sistema neoliberal imperante en el país y originario de las desigualdades, injusticia, etc”.

“No puede haber a nuestro juicio, así como no lo hubo cuando tuvimos otros desafíos históricos, incluso más adversos, una vacilación de parte de quienes creemos que no se puede dejar de luchar por un mejor país por una expresión más democrática que termina al fin con esta eterna transición que lleve a que alguien cercano a nosotros, o menos aún de nuestras filas, no tenga la decisión de jugarse por entero. No se puede ser neutro frente a una batalla de este tipo”, agregó.

Finalmente, sobre los comicios para el consejo constitucional Carmona planteó que “nosotros queremos ir a esta batalla con liderazgos públicos, hombres y mujeres, una propuesta paritaria que tenga una arraigambre inequívoca de vínculo con el movimiento social y popular. Serán ellos portadores de esas ideas y así vamos a enfrentar esta batalla tan particular desde el punto de vista electoral”.

Y cerró con que “nosotros hemos sido claros y directos, creo que los números son obvio, que la mejor opción de eficacia electoral al milímetro la constituye una lista única. Es más si hubiera sido por nosotros, hubiera sido una lista de carácter nacional”. En esa línea sostuvo, además, que “nadie está obligado a lo imposible”, pero que esperaba que la lista única se mantuviese.