Partido Socialista cuestiona alza de combustibles: “Tras no encontrar la supuesta ‘emergencia’ que anunciaban, han terminado por crearla”

El Partido Socialista (PS) cuestionó el alza en los combustibles anunciada por el Gobierno, a la vez que apuntó que sus argumentos “carecen de consistencia” y que “tras no encontrar la supuesta “emergencia” que anunciaban, han terminado por crearla”.

A través de un comunicado, desde el Partido Socialista expresaron su “más enérgico rechazo” a las medidas anunciadas durante la noche del lunes, apuntando que la eliminación del Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco), provocará “un encarecimiento generalizado del costo de la vida para las familias chilenas”.

“Resulta inaceptable que, mientras se promueve una rebaja tributaria que beneficia a los sectores de mayores ingresos, se pretenda trasladar el costo fiscal de esas decisiones al conjunto de la ciudadanía. Una vez más, son las trabajadoras y trabajadores quienes terminan pagando la cuenta de políticas que favorecen a unos pocos”, sostuvieron desde el partido.

Además, señalaron que “el argumento del gobierno, que busca justificar estas medidas en el contexto internacional y en conflictos que ellos mismos han respaldado, carece de consistencia”.

“En períodos anteriores, con precios del petróleo incluso más altos, se optó responsablemente por mantener mecanismos como el Mepco precisamente para proteger a la población de alzas abruptas. Hoy, en cambio, se elige desmantelar esa protección”, expresaron.

Desde el Partido Socialista además cuestionaron que existe un “intento reiterado por responsabilizar al gobierno anterior de una situación que es consecuencia directa de decisiones actuales”.

Finalmente sostuvieron que “no aceptaremos que se imponga un modelo donde los beneficios se concentran en unos pocos, mientras las mayorías enfrentan mayores costos y menos protección”.