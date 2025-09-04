SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Partido Socialista vincula presunta “operación de bots” al entorno de Kast y exige las “máximas investigaciones”

El PS acusó a "operadores de ultraderecha" de levantar "campañas de desinformación".

Shelmmy CarvajalPor 
Shelmmy Carvajal
JAVIER SALVO/ATON CHILE

El Partido Socialista (PS) condenó la presunta “operación de bots” en contra de Evelyn Mattei y Jeannette Jara, que –acorde a Chilevisión–estaría funcionando bajo el liderazgo de la cuenta “Patitoo_Verde”, preliminarmente relacionada a un integrante del directorio de Canal 13.

Entre sus críticas, la colectividad acusó a los cercanos de José Antonio Kast de levantar “campañas de desinformación”.

“Estas prácticas, vinculadas a operadores de la ultraderecha y al entorno del candidato José Antonio Kast, dañan la confianza ciudadana y degradan la política. La democracia chilena se construye sobre la base del debate de ideas con respeto, nunca mediante la manipulación, el hostigamiento y las campañas sucias orquestadas desde las sombras”, se lee en el comunicado del PS.

Junto con esto, señalaron que dichas publicaciones “representan un ataque frontal a la integridad de las personas y a la democracia misma, buscando envenenar el debate público y manipular la opinión ciudadana con mentiras y ataques coordinados”.

Desde el partido también calificaron la eventual participación de un funcionario de Canal 13 como “alarmante” y contrario a los principios de veracidad en los medios. Por lo mismo, exigieron las “máximas investigaciones y consecuencias”.

Más sobre:Partido SocialistaBotsEvelyn MattheiJeannette Jara

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La caja que ha recaudado el grupo Luksic con la venta de parte de su participación en la francesa Nexans

Caso Factop: LarrainVial ya ha pagado más de $3.300 millones a 50 aportantes de fondo cuestionado

Embajador Viera-Gallo confirma entrega de información a Argentina sobre barristas con prohibición de ingreso a los estadios en Chile

Supuesta “red de bots”: UDI reafirma postura de no judicializar la cruzada electoral por eventuales ataques a Matthei

Senadores PS piden al gobierno volver a postergar exigencia de inicio de actividades para acceder a financiamiento y crédito

Esquirlas del caso Factop: salen a remate propiedades de la empresa textil de los Sauer

Lo más leído

1.
Temblor se registra en el norte de Chile

Temblor se registra en el norte de Chile

2.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

3.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

4.
Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

5.
Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

A qué hora empieza el corte de agua en 6 comunas de la RM y cuáles son los sectores afectados

A qué hora empieza el corte de agua en 6 comunas de la RM y cuáles son los sectores afectados

Cambio de hora: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj este fin de semana?

Cambio de hora: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj este fin de semana?

Cómo participar en el nuevo remate de Corona: hay muebles disponibles y ropa desde $650

Cómo participar en el nuevo remate de Corona: hay muebles disponibles y ropa desde $650

Embajador Viera-Gallo confirma entrega de información a Argentina sobre barristas con prohibición de ingreso a los estadios en Chile
Chile

Embajador Viera-Gallo confirma entrega de información a Argentina sobre barristas con prohibición de ingreso a los estadios en Chile

Supuesta “red de bots”: UDI reafirma postura de no judicializar la cruzada electoral por eventuales ataques a Matthei

Estudio revela que el 92% de los chilenos cree que el consumo de alcohol en Fiestas Patrias será igual o mayor que en 2024

La caja que ha recaudado el grupo Luksic con la venta de parte de su participación en la francesa Nexans
Negocios

La caja que ha recaudado el grupo Luksic con la venta de parte de su participación en la francesa Nexans

Caso Factop: Larraín Vial ya ha pagado más de $3.300 millones a 50 aportantes de fondo cuestionado

Brecha de ingresos: ¿en qué estás?

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda
Tendencias

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda

Boric, candidatos, marcas e influencers: quiénes se sumaron al Mundial de Desayunos de Ibai

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

FIFA castiga a Chile con millonaria multa y drástica reducción de aforo ante Uruguay por racismo frente a Argentina
El Deportivo

FIFA castiga a Chile con millonaria multa y drástica reducción de aforo ante Uruguay por racismo frente a Argentina

Ancud se alista para recibir la Super Copa del básquetbol nacional

Duras lesiones, un quiebre familiar y bajos resultados: el año más difícil de Alejandro Tabilo golpea a la Copa Davis

Alfonsina: empanadas argentinas de autor
Finde

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades
Cultura y entretención

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades

Pedro Aznar continúa la celebración de sus 50 años de música y agenda tres shows en Chile

Los últimos días y la muerte de José Miguel Carrera en Mendoza (y cuál fue su última frase)

Xi Jinping apuesta por reforzar la cooperación con Corea del Norte tras encuentro con Kim Jong Un en Beijing
Mundo

Xi Jinping apuesta por reforzar la cooperación con Corea del Norte tras encuentro con Kim Jong Un en Beijing

Aumentan a más de 2.200 los muertos por el terremoto en el este de Afganistán

El “ejército privado” de Trump contra la inmigración: los riesgos de reclutar a 10.000 agentes del ICE

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo