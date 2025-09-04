Partido Socialista vincula presunta “operación de bots” al entorno de Kast y exige las “máximas investigaciones”

El Partido Socialista (PS) condenó la presunta “operación de bots” en contra de Evelyn Mattei y Jeannette Jara, que –acorde a Chilevisión–estaría funcionando bajo el liderazgo de la cuenta “Patitoo_Verde”, preliminarmente relacionada a un integrante del directorio de Canal 13.

Entre sus críticas, la colectividad acusó a los cercanos de José Antonio Kast de levantar “campañas de desinformación”.

“Estas prácticas, vinculadas a operadores de la ultraderecha y al entorno del candidato José Antonio Kast, dañan la confianza ciudadana y degradan la política. La democracia chilena se construye sobre la base del debate de ideas con respeto, nunca mediante la manipulación, el hostigamiento y las campañas sucias orquestadas desde las sombras ”, se lee en el comunicado del PS.

Junto con esto, señalaron que dichas publicaciones “representan un ataque frontal a la integridad de las personas y a la democracia misma, buscando envenenar el debate público y manipular la opinión ciudadana con mentiras y ataques coordinados”.

Desde el partido también calificaron la eventual participación de un funcionario de Canal 13 como “alarmante” y contrario a los principios de veracidad en los medios. Por lo mismo, exigieron las “máximas investigaciones y consecuencias”.