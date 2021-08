Paula Narváez: “La DC ha tenido sectores que no han impulsado las transformaciones y los cambios de manera decidida”

Ayer lunes -a casi siete meses desde que se iniciara su discusión- la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados deliberó el rechazo de la modificación al Código Penal para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación.

Con seis votos a favor -de las diputadas Camila Rojas (Comunes), Maite Orsini (RD), Maya Fernández (PS), Marcela Hernando (PR), Patricia Rubio (PPD) y Marisela Santibáñez (PC)- y siete en contra, de las legisladoras UDI Nora Cuevas y María José Hoffmann; de RN Karin Luck, Francesca Muñoz y Ximena Ossandón; además de Virginia Troncoso (Ind) y Joanna Pérez (DC); el proyecto pasará a la Sala con la recomendación negativa de la instancia.

Una resolución que puso en tela de juicio los principios enunciados por la senadora y precandidata presidencial de la DC, Yasna Provoste, quien horas después de la instancia expresó: “He sido clara y lo reitero: la despenalización del aborto no es un tema valórico, sino de DDHH de las mujeres y mi compromiso está en que el proyecto sea aprobado”.

Este martes, consultada por el voto DC de la diputada Pérez que terminó por rechazar el proyecto, la candidata socialista, Paula Narváez, expresó que coincide con la senadora Provoste en que el aborto no es un tema “valórico”.

“Ella [Provoste] ha plantado que no es un tema valórico -cosa que comparto ya que no es valórico si no de derechos-, y además planteó que es un tema de derechos humanos. Por lo que si ella lo considera un tema de derechos humanos, no hay discrecionalidad porque los derechos humanos son universales”, dijo la abanderada que cuenta con el respaldo de PPD, Nuevo Trato y Partido Liberal.

“El cómo actúan otros actores políticos, las respuestas las tienen que dar ellos y ellas. Las apreciaciones de carácter personal no pueden guiar la política pública”, dijo Narváez respecto a la votación de ayer. “Cuando he hablado del comportamiento que sectores de la DC han tenido para bloquear cambios, me refiero a esto”.

“Lo dije hace unos días atrás. La DC, aún en estos tiempos, ha tenido sectores que no han impulsado las transformaciones y los cambios de manera decidida. Un cambio y transformación sería de una buena vez, reconocer y garantizar los derechos de las mujeres en todos los ámbitos, también en los sexual y reproductivo”, declaró la exvocera de gobierno de Michelle Bachelet.

“Volvemos a ver que hay que un sector de la DC que piensa de manera distinta. Esa es una dificultad que tiene hoy la candidata de la DC, que es justamente representar a un partido que ha tenido esta vacilación respecto de su compromiso de llevar adelante las transformaciones que Chile exige, las que tienen un fuerte componente femenino”, sentenció Narváez.

“Los abortos clandestinos son un problema de salud pública, de inseguridad para miles de mujeres que no pueden desarrollar ni llevar adelante su embarazado y no encuentran el apoyo para poder interrumpir su embarazo sin ser perseguidas por ello. Nuestra postura siempre estará por el respeto absoluto y total por los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Esa es política que tenemos”, señaló la precandidata presidencial.