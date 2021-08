Paula Narváez tras triunfo de Provoste (DC) en la consulta ciudadana de Unidad Constituyente: “La responsabilidad de esta derrota la asumo 100% yo”

“Cuando ocurre un resultado adverso, siempre asumo yo la responsabilidad. Aquí no van a haber responsables externos ni variables ajenas. La responsabilidad de esta derrota la asumo 100% yo”.

Esta fue la reflexión final que hizo la candidata presidencial del PS, Paula Narváez tras asumir su derrota frente a Yasna Provoste en la consulta ciudadana de Unidad Constituyente realizada este sábado y que convocó, según información preliminar, a más de 150 mil personas.

La derrota de Narváez caló profundo en el PS. De hecho, el primero en reconocer la victoria de la presidenta del Senado fue el integrante de la Cámara Alta, Carlos Montes. Tras solo una hora y media de conteo de votos, el legislador enfrentó a los medios y señaló: “Claramente aquí triunfó Yasna Provoste con un porcentaje bastante alto”. A lo que se sumó minutos después Heraldo Muñoz, quien fue parte del equipo de la exministra.

Fue en este escenario que a las 20.13 Narváez dio un punto de prensa en la sede del Partido Socialista, recibiendo un fuerte aplauso por parte de los militantes que se habían reunido en el lugar a esperar los resultados.

Así, junto a su esposo y el timonel del partido, Álvaro Elizalde, Narváez reconoció oficialmente su derrota.

“Acabo de hablar con la senadora Yasna Provoste para reconocer su triunfo en esta consulta ciudadana y, al mismo tiempo, plantearle mi entera y total disposición a ser siempre un factor de unidad y de fortalecimiento del proyecto político de la centroizquierda”, dijo la candidata socialista.

Agregó que “por supuesto que nos hubiera gustado otro resultado, pero la democracia es así. Y ya tuvimos un gran logro al haber tenido esta consulta ciudadana el día de hoy y creo que muy legítimamente podemos decir que esta consulta por la cual luchamos -y luché personalmente- le entrega un piso de legitimidad importante al triunfo hoy de Yasna Provoste”.

Asimismo, Narváez aseguró que “hoy ha ganado un nuevo proyecto político, que es importante que todos aquilatemos y que sepamos la responsabilidad que tenemos para ofrecer a Chile lo que Chile hoy día reclama y demanda: una nueva forma de hacer las cosas”.

“Yo creo que hoy han ganado las regiones de Chile, porque nos hemos dado cuenta que sin el desarrollo de los territorios no es posible el territorio del país”, dijo, añadiendo que “estoy a disposición siempre de esta tremenda tarea que tenemos que es la unidad del centro y de la izquierda, porque sabemos que la tarea frente a esta carrera presidencial es muy importante, (...) porque no puede ganar la derecha, no puede ganar Sebastián Sichel”, complementó la exministra.

Y expresó: “Yo estoy disponible para lo que se me requiera. Yo suspendí la vida que estaba llevando adelante, mi carrera profesional, porque consideraba que lo que estamos viviendo como país es demasiado relevante. Siempre estará mi disposición a aportar desde nuestro espacio, desde la izquierda democrática al país. Me pongo a disposición para lo que yo sea requerida”, añadiendo que buscarán “aportar en el proyecto que hoy ha triunfado”.

Finalmente, consultada sobre cuál era su llamado a los militantes socialistas ante el triunfo de Provoste, Narváez enfatizó que “el PS siempre ha sabido estar a la altura de la historia, no será esta la excepción”.

Elizalde: “Vamos a actuar con unidad, apoyando a la opción que ha triunfado esta noche”

Minutos después de las palabras de Narváez, también hizo uso de la palabra el presidente del PS, Álvaro Elizalde.

“Los socialistas no tenemos más que un enorme reconocimiento y gratitud por el esfuerzo realizado por Paula Narváez”, indicó.

El senador agregó que “quiero aprovechar, asimismo, de felicitar a la ganadora Yasna Provoste y, tal como lo hemos señalado siempre, nosotros siempre fuimos partidarios que esta fue una definición democrática, con participación ciudadana, que fue posible gracias al esfuerzo de miles de voluntarios. Por cierto, lo importante es que se ha arribado a una candidatura unitaria sobre la base de un marco democrático”.

Y añadió: “Nosotros vamos a actuar con unidad, apoyando a la opción que ha triunfado esta noche”.