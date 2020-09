Paulina Núñez, diputada y vicepresidenta RN: “El consejo tomó una decisión clara: darle continuidad al proyecto que nació en 2014”

Contenta ante lo que considera una “reivindicación” del trabajo que su sector inició hace seis años atrás, la vicepresidenta de RN, Paulina Núñez, aborda la estrecha votación con que este sábado el consejo general decidió prorrogar las elecciones internas, dándole continuidad a la mesa que integra y que hoy lidera Rafael Prohens. La diputada reitera además sus intenciones por convertirse en la primera presidenta de la colectividad, pero insiste en que este no era el momento de tensionar al partido. “La unidad será clave”, señala ante los desafíos que vienen.

El consejo general y sus resultados dejaron en evidencia la división en las filas de RN. ¿Cómo se reponen las confianzas?

Aquí hay una postura clara, el consejo tomó una decisión y se zanjó una discusión no solo respecto la oportunidad para hacer las elecciones internas, sino que se optó por un proyecto que nos ha permitido ser el partido más votado y con mayor aprobación de Chile. Eso no es casualidad. Tenemos un proyecto que nació el 2014 -con Cristián Monckeberg y Mario Desbordes- que hoy le toca liderar a Rafael Prohens, y que ha sido exitoso.

El margen fue bastante estrecho. ¿En qué pie queda su mesa?

No tengo ninguna duda de que vamos a sacar adelante de buena forma los desafíos que tenemos por delante. Tenemos una hoja de ruta y con esta ratificación del presidente y el mandato para que continuemos un año más, la vamos a cumplir punto por punto. El consejo general habló y desde nuestra mesa damos vuelta la página.

¿No cree que lo ajustado del resultado los deja debilitados como han deslizado algunos que estaban de la otra vereda?

Ayer ellos jugaron sus cartas. Pero el consejo tomó una decisión clara: darle continuidad al proyecto que nació en 2014 y a la conducción actual. No obstante, si el presidente del partido decide reorganizar el equipo, obviamente va a contar con todo nuestro respaldo.

¿Una señal así podría recomponer en algo la unidad?

Si él decide reorganizar el equipo, va a contar con nuestro respaldo. No corresponde pedírselo. De todas formas, creo que él hoy día tiene todo el derecho de hacerlo.

¿El nivel de crispación que se ha dado da cuenta de un partido dividido entre el Apruebo y el Rechazo?

Creo que no, porque antes de este consejo general aquellos que querían mantener las elecciones para este año trataron de marcar a esta mesa directiva como una mesa del Apruebo, cuando el propio Rafael Prohens está por el Rechazo. Y, por lo tanto, queda demostrado que la militancia tiene más claro que eso está a la vuelta de la esquina y que vamos a estar unidos respecto al rol que vamos a jugar una vez que estemos en una convención. Fue una carta mal jugada.

¿En qué pie queda el liderazgo de Larraín, Allamand y Chahuán?

No lo sé, creo que ellos legítimamente se unieron, trataron de levantar una postura única y obtuvieron una respuesta clara por parte del consejo.

¿Queda en una mejor posición para sumar fuerzas y competir en la interna del 2021?

He dicho que, junto a un equipo, compuesto por senadores, diputados, cores, alcaldes -aprovecho de agradecer el apoyo de Germán Codina y Felipe Alessandri- y muchos más, vamos a prepararnos para que cuando tengamos que enfrentar las elecciones internas, podamos continuar con este proyecto. Me gustaría ser la primera presidenta del partido y vamos a trabajar para eso. Formo parte de una generación a la que le toca hacerse cargo.

En la disidencia acusaban que quienes apuntaban a aplazarlas no tenían asegurados los respaldos ahora. De hecho, usted no tenía una lista concreta. ¿Fue esa una de sus motivaciones?

Lo descarto completamente. Teníamos una lista, pero ocurre que cuando tú estás en una mesa y apoyas al presidente institucionalmente, lo mínimo que puedes hacer es no torpedear desde adentro. Estábamos dispuestos a competir. Ahora, conociendo los resultados y habiéndose ellos unido, la verdad es que no cabe ninguna duda de que hubiésemos tenido un buen desempeño. Pero no era el tiempo.

Prohens apuntó a que no es momento de caudillismos ni afanes personales. ¿Hubo algo de eso?

No tengo dudas de que todos queremos lo mejor para el partido y para Chile. Parto de la buena fe, pero creo que leyeron mal la oportunidad. Y el consejo general respondió con sensatez y poniendo por delante a RN. Ahora debemos trabajar unidos, la unidad será clave para que nos vuelva a ir bien y nosotros tenemos total disposición.

Larraín ha insistido en una izquierdización del partido. ¿Hacia dónde cree usted que debería caminar RN?

Eso es impresentable, es estar totalmente desconectado. Si somos el partido más valorado por el electorado de centro y centroderecha no es porque nos hayamos ido a la izquierda, sino que porque hemos sido capaces de conectar con un sentido común que siempre es clave para gobernar a millones y no para mantener contento a un caudillo o a un grupo reducido.

¿Qué se juega ahora RN de cara al plebiscito?

Cuando concurrimos al acuerdo del 15 de noviembre lo hicimos sabiendo que era una salida institucional a una crisis. En RN tenemos decidido que vamos a jugar un rol clave en la propuesta constitucional y, por lo tanto, en la construcción del Chile de los próximos 30 años. Es una tremenda oportunidad para que podamos unirnos. El triunfo del 25 de octubre será de la democracia. Y no vamos a llegar a la convención solo con buenos candidatos, vamos a llegar proponiendo ideas claras.

¿Qué candidatos tienen en vista?

El exministro Luis Mayol, el actual subsecretario de la Segpres, Juan José Ossa, la alcaldesa de Lampa, Graciela Ortúzar, y la cofundadora de Chile Mujeres, Verónica Campino, entre otros.