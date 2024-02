Paulina Vodanovic defiende a Boric tras críticas del PC y FA: “Estas sobrerreacciones a cualquier cosa es lo que le hace mal a la política”

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió a las críticas que le han llegado desde el oficialismo al Presidente Gabriel Boric, tras su discurso en el funeral de Estado del expresidente Sebastián Piñera.

“Como oposición, durante su gobierno, las querellas y recriminaciones fueron más allá de lo justo y lo razonable”. Esas fueron las palabras del Mandatario en la ceremonia fúnebre de su antecesor.

Tales dichos no cayeron bien en el PC y el FA, algunos de hecho, tildaron su discurso de “negacionista”. Sin embargo, desde el PS, su timonel, señaló que “estas sobrerreacciones a cualquier cosa es lo que le hace mal a la política”.

“La verdad es que hoy cada uno tiene su medio de expresión que son las redes sociales y esa libertad de expresión que a mí me parece muy valorable, tiene un inconveniente que es tal vez la poca capacidad de pensar en lo colectivo, de emitir opiniones sin medir el impacto que van a tener para la coalición de gobierno (...) en el fondo polarizar también una situación permanentemente, no buscar los puntos de acuerdos, sino que siempre estar en la confrontación y no lo digo en particular en esta situación, sino como forma de hacer política”, agregó la senadora en conversación con Radio Agricultura.

En esa línea, añadió que “la política tiene que salir de twitter, se tiene que hacer en las calles, en el Congreso, en las reuniones de partidos, y no en el ataque artero contra el resto”.

“Esto de twittear, muchas veces funciona más rápido el dedo o el corazón, que la razón. Uno debiese meditar el efecto de las cosas que dice y hace cuando tiene una responsabilidad política. La opinión personal gratuita y con cierto nivel de agresividad debiese ser bien meditada”, cerró la parlamentaria.

Cabe señalar que para el comité político de este lunes, se espera que se converse esta situación. “Creo que será uno de los temas que se va a tener que plantear en el comité político, con mayor razón porque asiste el PC”, señaló la timonel PS a La Tercera.