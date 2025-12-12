Paulina Vodanovic (PS) afirma que la elección presidencial “no es un plebiscito a este gobierno”

La timonel del Partido Socialista y jefa de campaña de la candidata presidencial Jeannette Jara, Paulina Vodanovic, sostuvo este viernes que la elección de segunda vuelta de este domingo “no es un plebiscito a este gobierno”.

En una entrevista concedida a radio 13C, la senadora fue consultada por las razones detrás de que en primera vuelta la mayoría de los votos se haya concentrado en los candidatos que se definían de oposición. “Creo que cuando esto se hace con la mirada del gobierno... La elección del domingo no es un plebiscito a este gobierno, y es lo que ha querido instalar permanentemente el candidato (José Antonio) Kast, señalando Jara es Boric, con una reiteración importante”.

Paulina Vodanovic y Jeannette Jara

“Creo que la continuidad que se ha querido instalar tampoco es tal , porque evidentemente, incluso hoy día estaba viendo un artículo que no alcancé a leer, de que hay una crítica desde la candidatura de Jeannette Jara a muchos temas del gobierno. Ella ha sido crítica en materia de vivienda, ha sido crítica en distintos temas, públicamente, en materia de seguridad, ahora ha dicho ‘voy a usar todas las herramientas del Estado de Derecho para terminar con la situación que hay en las poblaciones, para complementar las medidas que ha tomado el gobierno en materia migratoria’, por ejemplo, porque ha adquirido la convicción de que eso es necesario en este momento para nuestro país", argumentó.

En palabras de la parlamentaria, instalar esta narrativa no se ajusta a la verdad. “Nosotros no estamos juzgando al pasado, estamos proponiendo al futuro, estamos proponiendo lo que ocurre desde el 11 de marzo en adelante en nuestro país. Si queremos retrocesos en materia de derechos sociales o si queremos avances en aquello, también con seguridad, porque nuestra candidata lo ha dicho con toda claridad”, zanjó.

Respecto de si estaba de acuerdo con el planteamiento de que la candidata carga con determinadas evaluaciones negativas al gobierno, o conflictos con su partido, y si faltaba apoyo del oficialismo hacia ella, Vodanovic acotó: “Yo creo que la candidatura de Jeannette, como tú le ves el aspecto negativo que carga con algo, las cosas son como son, digamos. Ella también muestra lo que fue su ímpetu, porque así como en la campaña a lo mejor ha tenido que dar batallas con mucha fuerza en forma personal, también lo hizo en el gobierno, la reforma previsional no fue fácil”.

“Entonces yo creo que si uno quiere decirlo en el aspecto positivo, veo que su fuerza permitió avanzar en un proyecto que era prácticamente imposible, muchos de los nuestros decían, no, mira si esto no va a salir, ¿Cómo lo va a sacar? También hay un permanente pesimismo, diría yo, en la política, y lo que yo veo en ella es que cuando tiene la determinación de avanzar, y por eso yo creo que la gente le cree a Jeannette Jara, y yo en lo personal también le creo, le creo que si ella dice las cosas la va a poder cumplir", remarcó.