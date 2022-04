“Pequeño cerebro”: la discusión por la cual la convencional Ampuero llevará a Montealegre ante el Comité de Ética

La convencional por el distrito 26, Adriana Ampuero (independiente), acusó que durante la sesión n°80 del pleno de la Convención Constitucional fue agredida por la constituyente del mismo distrito, Katherine Montealegre (Vamos por Chile).

“Solo por defender su derecho a estar aquí por paridad de género y equipararlo al derecho de los escaños reservados para estar aquí, me insultó llamándome convencional “de pequeño cerebro”, denunció Ampuero a través de su cuenta de Twitter.

Agregó que “por supuesto este tipo de ofensas entre convencionales no es admisible en el órgano constituyente ni en ningún otro, habla muy mal de ella en su rol y por el mismo motivo presentaré una denuncia ante el comité de ética”.

La convencional de la lista Insulares e Independientes también afirmó que “con sus insultos no sólo me agrede personalmente a mí, sino que utiliza un insulto machista históricamente empleado hacia las mujeres para ser silenciadas. Agradezco a mis compañeros convencionales por el respaldo y solidaridad transversal”.

El inicio de la discusión

En detalle, el hemiciclo estaba discutiendo el punto tres de la tabla relacionado a una proposición de reforma del reglamento general, con el fin de reducir el tiempo de votación de pleno, lo que comenzó a eso de las 10.45 horas.

Casi cinco minutos después la convencional Cantuarias expresó: “Desde la instalación de la Convención circuló el rumor de que la Constitución estaba escrita, y después de estos meses me atrevo a decir responsablemente que esto es efectivo (...), el sistema electoral afectó el principio democrático de una persona-un voto. Los supuestos representantes de pueblos indígenas obtuvieron, en total, 70 mil votos (...) explíqueme presidente ¿qué tiene esto de democrático?”.

Agregó que el cambio reglamentario tiene el objetivo de silenciar a los convencionales de derecha y de izquierda que “pongan en riesgo su proyecto totalitario”.

El convencional Luis Jiménez respondió: “Sería un no privilegiado alguien que llegó a la Convención siendo hija de un senador de Biobío, y yo sería un privilegiado a pesar de que soy hijo de un pastor de llamas, así que pediría más respeto para ver los votos que tenemos y la representación que llevamos”.

Cantuarias respondió: “parece que les duele la verdad y mis palabras sobre el totalitarismo que se quiere implementar aquí modificando una y otra vez el reglamento. Si los argumentos son las familias de los convencionales, me parece una irresponsabilidad”.

Tras eso, comenzó la intervención de Ampuero apuntando a los dichos de Cantuarias sobre que el texto estaría escrito. “¿De verdad alguien en el país se compra que los convencionales estemos hasta la madrugada, trabajando en plenos eternos? Avísenme si está todo zanjado para poder ir a ver a mi familia (...), bajo el argumento que da esta misma convencional, denostando el voto de los escaños reservados, entonces el voto de la señorita Montealegre debería valer medio voto pues entró por corrección de género -la cual paradójicamente no avala- con 5 mil votos”.

“Todos aquí fuimos electos según las normas que el mismo Congreso acordó con beneplácito de todos los sectores políticos, incluido el suyo”, recalcó.

Es después de la intervención de Ampuero que salió al paso Montealegre. En su oportunidad dijo: “Voy a perder mi tiempo contestándole a la convencional Ampuero. Toda mi vida he sido contraria a la paridad de género, salir elegida por ella no fue mi opción. ¿Y saben por qué soy contraria a la paridad de género? porque después otros de pequeño cerebro, como es la convencional Ampuero, se creen con el derecho a decirle a una mujer que salió por cupo y no por sus capacidades”.

“No tengo que atacar a otra mujer para existir y para hacerme escuchar, así que no se preocupe señora convencional Ampuero, yo hago mi trabajo y usted hágalo en la medida del tamaño de lo que a usted le corresponde”, cerró.