Pérez condena nuevos ataques en La Araucanía: dice que hay disposición al diálogo “sin violencia” y “sin que tengamos que alterar resoluciones de los tribunales de justicia”

Este jueves, el ministro del Interior, Víctor Pérez, se reunió con el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, para abordar los casos de delincuencia en la comuna.

En dicha instancia, el jefe de gabinete se refirió a los nuevos ataques incendiarios ocurridos en La Araucanía, en cercanías de la comuna de Padre Las Casas y que afectaron a maquinarias. Sobre este tma aseguró que desde el gobierno existe disposición al diálogo “sin violencia” y descartó que el Ejecutivo pueda alterar “resoluciones de los tribunales de justicia”.

“Junto con las investigaciones que hoy se están realizando, y personas que están siendo detenidas, queremos hacer nuevamente un llamado de que todos rechacemos la violencia”, dijo el ministro.

En esta línea, aseguró que el grupo que está detrás de este ataque “tiene planificación, tiene organización, tiene recursos y, por lo tanto, tiene la capacidad de actuar”. Cabe recordar que en su primera visita a la región, el jefe de gabinete aseguró que existe “evidencia” de que en la zona operan grupos con “capacidad militar”, lo que provocó cuestionamientos desde la oposición y organizaciones sociales.

Pérez insistió en que “a la sociedad civil nos compete rechazar la violencia. La violencia no soluciona ni resuelve ningún problema, sólo los agrava”, y agregó en que existe desde el gobierno disposición para “realizar todas las conversaciones y todos los diálogos posibles sin violencia y sin que tengamos que alterar resoluciones de los tribunales de justicia”.

El ministro aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a conversar “dentro de los marcos de la ley y de la democracia” y relató que esto “no puede girar en que el gobierno desconozca resoluciones judiciales”.

“En Chile no hay presos políticos. Las personas que están privadas de libertad no son por decisiones del gobierno, son por decisiones de tribunales de justicia (...) porque los crímenes que cometieron fueron crímenes violentos y eso nosotros no podemos modificarlo. En ninguna sociedad democrática, ningún gobierno puede modificar las resoluciones de carácter judicial”, insistió.

Pérez agregó que el Ministerio de Justicia ha realizado una serie de propuestas en materia penitenciaria que esperan “sean acogidas”.