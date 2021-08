Piergentili (PPD) ante eventual triunfo de Provoste en consulta ciudadana: “Tenemos un compromiso con apoyar a quien resulte vencedor, pero eso no significa que esos apoyos son sin opinar”

Durante la jornada de este sábado la mesa nacional del Partido por la Democracia (PPD), liderada por Heraldo Muñoz, realizó el traspaso de mando oficial a la nueva presidenta de la colectividad, Natalia Piergentili, quien dirigirá el partido durante los próximos dos años.

También asumieron sus cargos los candidatos que fueron declarados electos por el Tribunal Supremo y que corresponden a la lista “Contigo hay PPD” integrada -además de Piergentili- por José Toro como secretario nacional y Yolanda Pizarro como tesorera.

En tanto, como vicepresidentes nacionales asumió Marco Núñez, expresidente de la Cámara de Diputados, la ya vicepresidenta Katherine Araya, la diputada Andrea Parra, Maximiliano Ríos, alcalde de Lo Prado, la dirigente Carol Lagos y el integrante de la Comisión Política, Gonzalo Pinto. Además, Patricia Hidalgo -ex jefa de bancada de Concejales del PPD- asumió como la primera vicepresidenta de la Mujer del partido y Alberto Pizarro, exdirector de la CONADI, como vicepresidente de Indígena.

El expresidente del partido, Heraldo Muñoz, inició la ceremonia señalando algunos de los desafíos y logros realizados durante su mandato, tales como las movilizaciones del estallido social, el fomento a la creación de Unidad Constituyente y que “si bien tuvimos pobres resultados en constituyentes, tuvimos resultados muy positivos en elección de alcaldes y alcaldesas. Resulta que por primera vez tuvimos tres capitales regionales”, dijo.

Continúo con palabras para la mesa directiva entrante: “ahora toman la batuta unos compañeros y compañeras altamente competentes (...) nuestros mejores deseos, compartimos el propósito de seguir creando un partido que tenga una visión de futuro, un partido que este pensando en la gente, en los territorios, no un partido que esté encerrado en una sede sino que esté saliendo afuera, hablando con la gente, un partido que busque la convergencia con otros partidos que tienen una visión compartida de que aquí hay una izquierda distinta, que hay una izquierda democrática”.

Por su parte, la nueva presidenta de la tienda comenzó agradeciendo la labor de la mesa directiva saliente y luego aseguró que “muchos medios de comunicación me han preguntado ¿es verdad que el PPD murió como proyecto político?, ¿es verdad que los temas de probidad han dejado irremediablemente dañado el nombre del partido? y frente a aquello he tratado de responder con lo que creo firmemente: el PPD tiene y seguirá teniendo razón de ser en tanto existan injusticias y desigualdades, en tanto se necesiten nuevas respuestas a las incertidumbres de estos tiempos”.

También se refirió al proceso constituyente por el que está pasando el país. “Tenemos una gran oportunidad, como quizás ningún otro país, y es aprovechar el momento constituyente que estamos viviendo para darnos y consensuar un ordenamiento jurídico expresado en una propuesta de constitución que nos permita instalar un Estado social de derechos, como también un modelo de desarrollo donde conviva la iniciativa privada, el emprendimiento, la innovación y la generación de más y mejores empleos basados en el respeto al medioambiente”, señaló.

Apoyo del PPD a la candidata presidencial Yasna Provoste

En la instancia -que se desarrolló en la sede del partido- la nueva timonel fue consultada por el apoyo del partido hacia la candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, ante un eventual triunfo en la consulta ciudadana del 21 de agosto a propósito del debate sobre el aborto.

“En la eventualidad que la consulta la ganara Yasna Provoste, claramente nosotros tenemos un compromiso con apoyar a quien resulte vencedor, eso no significa que esos apoyos son sin opinar sobre los temas que para nosotros son relevantes, por lo tanto ahí vendrán nuevas conversaciones y nuevas negociaciones respecto de los temas que para nosotros son importantes en estándares de derechos, sobre todo a las mujeres (...) El PPD dio su palabra, tiene acuerdos y esta nueva mesa va a respetar esos acuerdos y esa palabra”, afirmó Piergentili.

En la misma línea, se le preguntó si iban a influir -en caso de que Provoste salga electa- para lograr la despenalización del aborto, a lo que contestó que “por supuesto que sí, para nosotros ese es un tema que trasciende a Yasna Provoste, trasciende a esta contingencia respecto de la consulta, para nosotros es un tema de derechos, de derechos de las mujeres y es prioritario avanzar en eso”.

La exsubsecretaria de Economía también se refirió a las proyecciones de la consulta ciudadana. “No me quiero casar con cifras porque no logro dimensionar lo que podría ser, si creo que se ha hecho un enorme esfuerzo, tenemos locales de votación en todas las comunas, tenemos además una gran infraestructura montada, autogestionada pero muy bien montada, por lo tanto la idea es que podamos incentivar la participación”, mencionó.