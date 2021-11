Piñera a la OMS: “El sistema para prepararnos y responder a las pandemias era claramente insuficiente (...) Esta organización no estaba adecuadamente preparada para afrontar el desafío”

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, participó este lunes de la ceremonia inaugural de la Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), encabezada por su director Tedros Adhanom.

Fue dentro de este contexto que a través de un mensaje en video, el Mandatario abordó la preparación con la que contaba el organismo para enfrentar una pandemia como la del Covid-19.

“Durante los últimos dos años de la pandemia del Covid-19 todos hemos sido testigos del tremendo esfuerzo realizado por esta organización, por su personal, y por el propio Dr. Tedros. Su incansable trabajo nos brindó y a muchos otros países pautas y recomendaciones claves durante la parte más oscura de la pandemia”, comenzó diciendo Piñera.

“Sin embargo -agregó-, a pesar de todos sus heroicos esfuerzos, no fue suficiente, no fue suficiente no por ellos, sino porque el sistema que teníamos para prepararnos y responder a las pandemias era claramente insuficiente”.

En sentido el jefe de Estado chileno aseguró que “lamentablemente esta organización no estaba adecuadamente preparada para afrontar el desafío. No tenía las herramientas y los recurso necesarios para cumplir el papel crucial que todos esperábamos que desempeñara. Y por esa debilidad todos pagamos un gran precio. Un precio demasiado alto”.

“Ya hemos perdido suficiente durante los últimos dos años. Hemos perdido suficiente libertad y oportunidades; hemos perdido bastante en términos de bienestar y calidad de vida. Pero, por sobre todo, y lo más doloroso, hemos perdido demasiadas vidas”, cerró el Mandatario.