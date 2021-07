Piñera expresa que continuidad de Provoste como presidenta del Senado “es una decisión que debe tomar la persona en dicho cargo” y oposición afirman que candidatura “no es incompatible” con el puesto

Minutos antes de que Yasna Provoste oficializara la semana pasada su precandidatura a La Moneda, los timoneles de Chile Vamos emitieron una declaración pidiendo a la parlamentaria que deje su cargo como presidenta del Senado. “Creemos firmemente que el rol que cumplen los máximos representantes de los tres poderes del Estado debe seguir siendo un papel institucional que no puede estar condicionado por intereses electorales”, decía la misiva firmada por Javier Macaya (UDI), Francisco Chahuán (RN), Andrés Molina (Evópoli) y Rodrigo Caramori (PRI).

“Es una conversación que tendremos colectivamente”, dijo ayer Provoste, sin descartar o confirmar su renuncia como líder de la Cámara Alta. Para más tarde, en conversación con La voz de los que sobran, ser más directa al respecto: “Mientras sea precandidata no (voy a renunciar). Nunca me he dejado pautear por la derecha, así que que se queden tranquilitos no más”.

A eso del mediodía, el Presidente Sebastián Piñera fue consultado por la prensa respecto a esta materia, ante lo cual se remitió a decir: “Mantener el cargo de presidencia del Senado es una decisión que debe tomar la persona en dicho cargo”.

Un tema que, según señalaron senadores de su sector, sería abordado este mediodía en la reunión de almuerzo de la oposición. “Se copuchea toda la agenda política”, bromeó el senador Alejandro Guillier (PRO) en la previa de esta convocatoria. “Si ella pone el tema sobre la mesa, sí (se va hablar su permanencia en el cargo)”.

Consultado por la compatibilidad de una candidatura presidencial con el rol actual de Yasna Provoste como presidenta de la Cámara Alta, Guillier fue claro: “Cuando los senadores y diputados son candidatos, yo no sé de ninguno que renuncie al cargo para darle ventaja o igualar la cancha, para quienes son postulantes por primera vez. (...) La gente puede mascar chicle y caminar al mismo tiempo”, expresó el parlamentario de Antofagasta.

“Es una decisión que ella tomará en el momento que considere mejor. No corresponde tampoco que el gobierno se meta”, concluyó.

En la misma línea, el senador Guido Girardi (PPD) culpó a la derecha instalar esta disyuntiva que para la oposición no es tal. “Es un tema que debemos resolver los senadores y senadoras de oposición. No es la derecha la que va imponernos cuál es la manera de enfrentar esto”.

“Salvador Allende fue presidente del Senado, Zaldívar también… No hay incompatibilidad (con competir en la carrera presidencial). Si asume finalmente como candidata a la presidencia, tendrá que ver cómo cumplir sus tareas de presidenta del Senado, que es para lo cual fue elegida por los senadores de oposición”, dijo Girardi desestimando la controversia.

Por su parte, el senador José Miguel Insulza (PS), considera que la permanencia y renuncia a la presidencia de la Cámara Alta, ni siquiera debería estar en discusión en estos momentos. “Creo que ni yo ni nadie de mi partido va plantear este tema. Creemos que ella puede seguir el tiempo que considere adecuado”.

“Lo que la candidata planteó es que otra cosa es cuando ya se hiciera la primaria, que habría que tomar quizás otra decisión. Elegimos a Yasna Provoste como presidenta del Senado y tiene toda nuestra confianza. Al menos hasta el 23 de agosto, no debería haber discusión de este tema”, dijo Insulza desestimando la discusión.