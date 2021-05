Pizarro por candidatura presidencial de la DC: “Es evidente que se tiene que revisar todo y la primera que tiene que tomar conciencia de esa decisión es nuestra abanderada”

El vicepresidente del Senado y expresidente de la DC, Jorge Pizarro, insistió en que la DC debe evaluar una eventual designación de Yasna Provoste como abanderada presidencial del partido -por sobre Ximena Rincón quien fue elegida en primarias- y llamó al partido a tener “realismo” tras el “desastre electoral” del fin de semana pasado.

Ayer, en la junta nacional del partido, una fallida apuesta de Rincón por cuadrar a la DC detrás de su candidatura la dejó en una situación aún más compleja: tras forzar la apertura de Provoste a incorporarse en la carrera presidencial, un 41% de la junta nacional del partido se restó de ratificar su propia postulación.

Todo en una tensa jornada que terminó con la renuncia del timonel Fuad Chahin y con la senadora por El Maule declarándose en estado de reflexión. Sin embargo, en la madrugada, ratificó su candidatura y aseguró que estaba preparada “para competir en la primaria que sea”.

En conversación con Radio Pauta, Pizarro sostuvo que “Ximena tiene una aspiración legítima porque ella ganó en primarias abiertas, con participación de la gente más allá de la DC, lo que pasa es que hoy día la situación es totalmente distinta de la del fin de semana”.

En ese sentido, agregó, “uno tiene que tener realismo. Si uno no tiene realismo, claro, sigue al despeñadero, y lleva no sólo a las personas que toman esa decisión, e insisten en esa decisión, sino que llevan a todo el partido”.

El senador también fue consultado por la posibilidad de que la DC apueste por Provoste como abanderada presidencial y que luego la senadora pierda la adhesión popular que se manifiesta hoy en las encuestas. Sobre esto, Pizarro explicó que “esa es la disyuntiva que tiene hoy día la Junta Nacional del partido. Frente a una situación completamente distinta, de la que es ajena Ximena Rincón, se ve obligado a revisar la situación de liderazgo del partido, de las propuestas que el partido le quiere hacer al país, producto del resultado electoral desastroso”.

En este sentido insistió en que “es evidente que se tiene que revisar todo y la primera que tiene que tomar conciencia de esa decisión es quien hoy día es nuestra abanderada”.

“Nuestra abanderada es Ximena Rincón, la situación se ha generado producto de lo que ustedes dicen, hay claramente una percepción de que si la DC quiere jugar algún rol, tiene que revisar esta decisión y a eso están abocados mis camaradas el día de hoy. No sé qué van a decidir finalmente, no sé que va a decidir Ximena Rincón, pero es una decisión que tiene que tomar el partido y que es crucial”, cerró el vicepresidente del Senado.

Más tarde, en conversación con Radio Universo, Pizarro comentó que “no sé qué va a pasar mañana, peor hoy ninguno de los liderazgos de Unidad Constituyente es un liderazgo potente que uno pueda decir podemos construir una mayoría que le dé gobernabilidad al país los próximos años”.

Respecto a la carta que envió ayer la senadora, el legislador sostuvo que “ella manifiesta en el último párrafo de su carta ayer, que por supuesto, frente a situaciones, todos los actores tenemos que hacer una reflexión y si amerita, cambiar de posiciones y asumir responsabilidades, todo el mundo debe estar disponible”.

“Ella no ha puesto jamás una condición porque no puede poner una condición una persona que no ha buscado ser candidata y que ha dicho que no es candidata a nada, y menos pondría una condición de que no hubiese unanimidad y no hubiese primarias”, aclaró Pizarro.