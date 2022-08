Plebiscito: figuras de la cultura, artistas, académicos y ex ministros firman carta en donde llaman a “continuar el diálogo democrático por Chile”

Este domingo y, de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, un grupo de 100 figuras públicas, entre las que se encuentran ex ministros, artistas y académicos, publicaron una carta en la que dan a conocer tres críticas a la propuesta de nueva Constitución escrita por la Convención Constituyente.

La misiva, impulsada por el ex rector de la Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, y el abogado y escritor Carlos Franz, fue firmada por los ex secretarios de Estado: Soledad Alvear, Ignacio Walker, Eduardo Aninat, Vivianne Blanlot, René Cortázar, y José Pablo Arellano; también por el ex director del Museo de la Memoria, Ricardo Brodsky; el ensayista Álvaro Fischer; el economista Ernesto Tironi; el Premio Nacional de Música, Juan Pablo Izquierdo; el artista visual, Benjamín Lira; el actor Álvaro Rudolphy; y el ex rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, entre otros.

“El 25 de octubre de 2020, con una abrumadora mayoría de un 78,28%, las chilenas y chilenos elegimos terminar con la Constitución vigente. Ese mismo día, con un 79%, optamos, también, porque fuera una Convención Constitucional, democráticamente elegida, la que redactara una nueva Carta Magna”, sostiene.

De esta forma, especifican que, en ese entonces, “se abría así una oportunidad histórica para que, a través de un proceso deliberante, los ciudadanos de todos los horizontes culturales que conforman Chile, pudiéramos pensar a nuestro país y consensuar una nueva forma de vincularnos política, social y culturalmente, como así establecer nuestra responsabilidad con la naturaleza”.

Así comienza el escrito para luego dar paso a “tres problemas fundamentales”. Primero, se menciona el sistema político y aseguran que con “un bicameralismo asimétrico y un sistema presidencial que en la práctica otorga casi todo el poder a la Asamblea de Diputados y Diputadas, debilita la separación de poderes esencial en todo sistema político democrático”.

Un segundo punto explica que la propuesta de nueva Constitución “acarrea un riesgo grave de politización del Poder Judicial, mediante la creación de un Consejo Nacional de Justicia integrado por cinco miembros nombrados por el Congreso y dos escaños reservados a los pueblos originarios de un total de 17 miembros, con atribuciones para nombrar, evaluar y remover de sus cargos a jueces y juezas”.

Por último, apuntan que “el concepto de plurinacionalidad, basado en un identitarismo radical, que desconoce la larga historia de mestizaje en la que se ha fraguado nuestra nación, debilita la democracia y la unidad del país. Todo lo anterior, más otros problemas serios, nos deja expuestos a un populismo de izquierda o de derecha”.

Así, quienes firman el escrito también señalan que en la propuesta de reformas entregada el pasado 11 de agosto por los bloques de Apruebo Dignidad y Socialismo democrático, en caso de que ganara la opción Apruebo, no se “resuelven los puntos planteados y mantienen la incertidumbre política, económica y social en la que se encuentra nuestro país”.

“Los abajo, firmantes, creemos que Chile merece más, es indispensable dotarnos de una nueva Constitución, pero esta no puede dejar abiertos flancos que posibiliten un debilitamiento de la democracia que tanto nos contó recuperar. Necesitamos una Constitución que convoque”, finalizan en el documento.