Plebiscito participativo, “más calle que La Moneda” y “preocupación por La Araucanía”: Las primeras definiciones de los nuevos ministros

Temprano llegaron hoy a La Moneda y a sus respectivos ministerios los nuevos secretarios de Estado nombrados ayer por el Presidente Sebastián Piñera en el marco del quinto ajuste ministerial de este gobierno.

En el cambio, dos militantes de la UDI llegaron al comité político: al Ministerio del Interior, arribó Víctor Pérez (UDI), en reemplazo de Gonzalo Blumel (Evópoli), mientras a la vocería de gobierno, lo hizo Jaime Bellolio (UDI), en lugar de Karla Rubilar (Ind.). Asimismo, Mario Desbordes (RN) llegó a Defensa en reemplazo de Alberto Espina (RN) y Andrés Allamand (RN) a la Cancillería, en lugar de Teodoro Ribera (RN).

Además, se efectuó un enroque entre Cristián Monckeberg (RN), que pasó de Desarrollo Social a la Segpres, y Karla Rubilar, desde la Segegob a Desarrollo Social.

“Más calle que La Moneda”

Así, en la primera jornada del nuevo gabinete, se han realizado diferentes reuniones. Rubilar, por ejemplo, se reunió con Monckeberg para el traspaso de los temas en la cartera de Desarrollo Social.

Durante la mañana, en La Moneda, la secretaria de Estado dijo que pondrá el acento en “estar en la calle” y también en el proyecto de ley del Ingreso Familiar de Emergencia.

“Es un tremendo desafío, precioso, tiene un amplio espectro donde uno puede ayudar a las personas que más lo necesitan. Es un desavío que me llena el alma. Hay mucho en qué trabajar: la primera reunión con los subsecretarios y de ahí un sinnúmero de actividades. Y también un proyecto de ley que dejó súper avanzado el ministro Monckeberg que es la simplificación del IFE, así que a ver si lo podemos sacar adelante en esta última etapa”, dijo y añadió: “Yo claramente, siempre, toda mi vida he sido de terreno. Voy a estar mucho en la calle. Hay muchas urgencias sociales que se ven y se aprenden mejor sin duda desde la calle. Porque todo lo que nosotros podemos mejorar se aprende mejor cuando uno lo vive, lo ve, lo siente, lo recibe desde las personas directamente. Así que va a haber harta calle y no tanta Moneda prácticamente”.

Preocupación por La Araucanía

Asimismo, el nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez ayer -tras asumir el cargo- declaró tener “una especial preocupación” por La Araucanía, por lo que será uno de sus primeros lineamientos.

“Los chilenos y chilenas que viven en La Araucanía merecen la paz, merecen vivir en tranquilidad, alejar a los violentos para resolver los problemas. Mientras sean los violentos los que cada día puedan tener mayor influencia, la posibilidad de arreglar los problemas y solucionar nuestras diferencias se alejan. La violencia no solamente se aísla y se derrota con la acción policial, se aísla y se derrota con una acción política, y esa política significa escuchar, conversar, preocuparnos y saber que esa región va a tener respuestas que necesariamente tenemos que tener”, dijo.

Pérez también abordó el plebiscito constitucional de octubre próximo, señalando que “tenemos una tarea fundamental: garantizar a los chilenos que participen en un plebiscito seguro y tranquilo”. Esto, en medio de los cuestionamientos de la oposición, desde donde se acusó la llegada al gobierno de un “gabinete del rechazo”

Apoyo a las Fuerzas Armadas

Por su lado, Mario Desbordes -quien fue carabinero- sostuvo en su primer día una serie de reuniones con las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Tras ellas, señaló que “vamos a trabajar con mucha fuerza para que nuestras Fuerzas Armadas tengan el apoyo que necesiten. Vamos a trabajar por la gente que está hoy día en la calle, los miles de hombres y mujeres que están hoy día desplegados a lo largo del país”, dijo.

“El día de hoy empezamos tempranito con reuniones con los comandantes en Jefe de Las Fuerzas Armadas. Recibí en la mañana al comandante en Jefe del Ejército, al comandante en jefe de la Armada, al comandante en Jefe de la Fuerza Aérea. Nos juntamos un rato con el ministro del Interior. Ahora reunión con los subsecretarios del Ministerio de Defensa y con el jefe del Estado Mayor Conjunto. Día intenso, aprendiendo, conociendo escuchando y también compenetrándome de lo que está haciendo este ministerio e instituciones que dependen de él”.

Un plebiscito participativo

Por su parte, el nuevo vocero de palacio, Jaime Bellolio, inició el día con una ronda de entrevistas en distintos medios de comunicación. Una de las materias recurrentes que le tocó abordar fue su postura ante el plebiscito. Esto, luego de que señalara en una entrevista a este medio que votaría por el Rechazo, pese a que en un inicio promovió la opción del Sí.

Con todo, la primera alusión al respecto la había dado ayer, en su primera “vocería” tras asumir el cargo. Ahí, desde La Moneda aseguró que ”las opiniones que hemos dado hoy día quienes somos ministros y que en el pasado fuimos diputados lo hacíamos a título personal. Hoy día lo hacemos a nombre del gobierno. Y el gobierno quiere que se realice tal como dice nuestra Constitución”.

En esa línea, expresó que el gobierno espera que se desarrolle un referendo con la mayor participación posible. “La posición del gobierno respecto al plebiscito es una; queremos que participe la mayor cantidad de personas, queremos que sea de forma segura”, dijo, asegurando que no se instaló un “gabinete del rechazo”.

Hoy, en tanto, y en uno de los momentos más complejos de Chile Vamos -y que en parte motivó un movimiento de piezas ministeriales por parte de Piñera- Bellolio apeló a la unidad del bloque oficialista. “Un gobierno sin una coalición bien articulada, bien coherente, por supuesto que se hace mucho más compleja su tarea”, aseguró.

Reactivación económica y fortalecimiento en las relaciones con Argentina

Quien también se trasladó a su nuevo puesto de trabajo -en calle Teatinos- fue el nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Allamand aseguró que en el inicio de su gestión pondrá el acento en la reactivación económica, así como en el fortalecimiento en las relaciones internacionales con Argentina.

“Me corresponde desde el ámbito internacional intentar encontrar todas aquellas oportunidades para que puedan contribuir a una más pronta recuperación económica. Como ustedes saben, uno de los activos permanentes de Chile es precisamente su inserción internacional y su red de tratados internacionales. Vamos a salir a buscar oportunidades para que la reactivación pueda avanzar lo más rápidamente posible”, dijo.

Respecto a las relaciones con el país trasandino aseguró que “vamos a tener, por cierto, como prioridad el fortalecimiento, el afianzamiento de nuestra relación con la República Argentina. Al respecto quiero señalar que tengo la convicción más profunda de que la amistad profunda entre Chile y Argentina nos permitirá solucionar cualquier diferencia que pueda originarse. Chile y Argentina tienen un destino común, y vuelvo a decir: cualquier diferencia que pudiera originarse va a ser subsanada en base a la amistad profunda que tenemos entre estos dos países”.