Por situación en Gaza: parlamentarios de oposición piden suma urgencia a proyecto que prohíbe importaciones desde territorios ocupados

En el marco de la compleja situación humanitaria en la Franja de Gaza, un grupo de senadores y diputados de oposición solicitaron este viernes al gobierno del Presidente Gabriel Boric otorgar suma urgencia a un proyecto de ley que prohíbe la importación de productos provenientes de territorios ocupados, y que se encuentra actualmente en tramitación en el Senado.

Esto, mediante una declaración pública firmada por los senadores Sergio Gahona (UDI), Sebastián Keitel (Evópoli), Francisco Chahuán (RN), Iván Moreira (UDI), José Miguel Durana (UDI) y Ximena Rincón (Demócratas), así como por los diputados Andrés Longton (RN), Diego Schalper (RN), Jorge Alessandri (UDI), Carla Morales (RN), Hugo Rey (RN), Sofía Cid (Ind.-Republicanos) y Felipe Donoso (UDI).

En el texto, los firmantes relevan que la solicitud “se enmarca en un contexto internacional donde diversos países —incluidos aliados históricos de Israel— han adoptado medidas de presión que hasta hace poco eran impensadas”, tras lo cual destacan acciones adoptadas por Reino Unido, España y Alemania y críticas emanadas incluso desde Estados Unidos contra algunas acciones del gobierno de Benjamín Netanyahu.

En este escenario, los parlamentarios indicaron que “es muy relevante que Chile adopte medidas concretas que presionen a Israel a adecuar su conducta a la legalidad internacional. No es aceptable que, en pleno siglo XXI, un Estado utilice el hambre de la población civil como herramienta de guerra. Consideramos que el mundo -y Chile en particular- no puede limitarse a ser un mero espectador ni sólo a emitir opiniones ante esta catástrofe humanitaria. Se requieren acciones concretas que obliguen al gobierno de Netanyahu a respetar el Derecho Internacional Humanitario”.

Al respecto, destacaron la necesidad de que la política exterior chilena mantenga una línea de coherencia, transversalidad y apego a los principios del Derecho Internacional, independientemente del gobierno de turno.

“En este contexto consideramos que el camino correcto es que el gobierno otorgue suma urgencia al proyecto de ley actualmente en tramitación en el Senado que prohíbe la importación de productos provenientes de colonias en territorios ocupados, replicando lo que ya ha hecho Irlanda”, manifestaron los parlamentarios.

Sobre este punto, recordaron que “este proyecto fue presentado por un grupo transversal de parlamentarios y recibió apoyo público durante la última elección presidencial de los dos candidatos con mayor votación. Asimismo, fue aprobado sin votos en contra en la Comisión de Derechos Humanos del Senado el año pasado”.