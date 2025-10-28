SUSCRÍBETE
Política

Postnatal masculino obligatorio y tarifa de transporte rebajada para cuidadoras: las medidas de Jara en equidad de género

Además de estas propuestas, la candidata planteó aumentar el aporte monetario que reciben las cuidadoras.

Shelmmy CarvajalPor 
Shelmmy Carvajal
Diego Martin

Este martes, desde Londres 76, la candidata oficialista Jeannette Jara profundizó en una batería de medidas para reforzar la equidad de género en su eventual gobierno.

La exministra planteó la implementación de un postnatal obligatorio para papás, que consiste en una licencia parental durante un mes.

“Puede ser tomado en conjunto o en paralelo con la mamá o con posterioridad del postnatal de la mamá. Esto porque en nuestro país existe hace varios años ya un postnatal parental y cada año lo usan menos de 200 papás. Hay menos de 200 licencias médicas emitidas por este concepto y solamente para que tengan una dimensión: por materia de maternidad se emiten 150.000 licencias médicas al año”, detalló.

Además, se comprometió a darle suma urgencia al proyecto que establece sanciones e incentivos para las grandes empresas que tomen medidas para acortar la brecha salarial ente hombres y mujeres.

Sobre ese punto, Jara destacó: “Creemos que esta es una medida civilizatoria, porque las mujeres hace mucho tiempo ganan menos que los hombres y el mercado no ha logrado regular por sí solo este tema. Sin duda no hay ninguna razón para que las mujeres se vean perjudicadas sobre todo si tienen la misma función, igual valor del trabajo, la misma calificación académica, pero la cultura en nuestro país machista ha hecho que eso dure demasiado tiempo, así que vamos a insistir”.

Otra de las medidas que busca la candidata es ampliar el beneficio de sala cuna para todas las madres y padres trabajadores con hijos o hijas menores de 2 años, financiándolo a través de un fondo con aportes de las empresas y del Estado.

Junto con esto, puso énfasis en el rol de las cuidadoras. Por lo mismo, resaltó que aumentará a 160 mil pesos el aporte monetario de 30 mil pesos que reciben actualmente. Asimismo, aseguró que todas las cuidadoras inscritas en el registro nacional van a poder optar a un pase de transporte con una rebaja de 50% en la tarifa.

