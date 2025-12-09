Preparación del debate y cierre de campaña: Kast y Jara alistan estrategia final previo al balotaje

Santiago, 03 de Diciembre de 2025. Los Candidatos Presidenciales Jose Antonio Kast y Jeannette Jara, participan del Debate Archi 2025 por segunda Vuelta en el Campus Oriente UC Diego Martin /Aton Chile

Tras retornar de sus giras en el norte del país, los candidatos presidenciales, Jeannette Jara (Partido Comunista) y José Antonio Kast (Partido Republicano), optaron este lunes por tomarse un descanso familiar y concentrar sus esfuerzos en preparar el último cara a cara que tendrán antes de la elección del domingo: el debate que organizó para este martes la Asociación Nacional de Televisión (Anatel).

Ambos abanderados han sostenido intensas agendas en los últimos días, por lo que consideraron importante tener un espacio para sus familias. La carta oficialista incluso aprovechó la noche del domingo, tras regresar de su paso por la Región de Tarapacá, para asistir al Estadio Nacional, donde Los Jaivas celebraron sus más de 60 años de trayectoria.

Al mismo recinto llegó el Presidente Gabriel Boric, quien se ubicó en otro sector, y distintas personalidades del mundo político que sí coincidieron con Jara, como la diputada electa Irací Hassler (PC).

Este lunes, la exministra del Trabajo estuvo en su casa de Ñuñoa y tuvo un almuerzo familiar. Eso sí, también tomó contacto con sus principales asesores en los debates. Uno de ellos es Juan Carvajal (PS), exdirector de la Secretaría de Comunicaciones de Michelle Bachelet y actual asesor externo de la Secom de Boric.

El socialista dio un paso al frente en el equipo de preparación de debates de la candidata tras la llegada de Paulina Vodanovic (PS) como jefa de campaña y en reemplazo de quien fue el principal asesor de Jara en la primera vuelta, Darío Quiroga.

Entre quienes también ayudaron a la candidata a preparar su último debate estuvieron su jefa de comunicaciones, Susana González (PC); el exsubdirector de la Secom, Sebastián Fierro (PC), y su jefa de contenidos, Camila Miranda (FA). Los contenidos enviados por los dirigentes a la abanderada fueron estudiados durante el día y serán repasados durante el martes, lo mismo que hará con los lineamientos estratégicos que plantee Juan Carvajal.

En el equipo de Jara transmiten que el debate de Anatel será su última oportunidad para intentar revertir el negativo pronóstico electoral que hoy tiene con ventaja a Kast, según los sondeos de opinión.

En la antesala del encuentro de este martes, estuvo el foro que organizó la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), del cual sacaron cuentas alegres por el rendimiento de la exministra, quien apostó por mantener su ofensiva contra Kast para buscar enredar a su oponente en el balotaje.

Las mismas fuentes agregan que ya “no hay más margen”, ya que luego solo quedan actividades de cierres de campaña: el miércoles en Puente Alto, y el jueves, en la Región de Coquimbo. Con estos hitos la candidata bajará el telón y, tras ello, solo resta esperar el fin de la cuenta regresiva para el 14-D.

Dentro de los consejos que le ha entregado su equipo a Jara es que mantenga su arremetida contra el republicano, aunque algunos de sus cercanos también creen que debe aprovechar el rol interpelador que puedan jugar los periodistas para aprovechar de exponer sus medidas.

El senador e integrante del comando, Juan Luis Castro (PS), afirmó, por ejemplo, que el tono de Jara “debiera ser directo y al grano en las definiciones más importantes que el país necesita: seguridad, migración, desempleo, salud, entre otras. A estas alturas no puede haber ambigüedad de Kast”.

“Confíamos plenamente en que Jeannette Jara volverá a dar un gran debate, como en ARCHI, donde quedó en evidencia la falta de propuestas de Kast. Nuestra candidata sabe lo que hace, carácter y proyecto. Hoy lo más importante es escucharla a ella, más que darle consejos por la prensa”, agregó la timonel del FA, Constanza Martínez.

El senador Pedro Araya, integrante del comando, añadió que en Anatel no habrá “espacio para eludir, disfrazar o diluir posiciones: cada uno tendrá que demostrar, frente a todos, quién realmente está preparado, y eso, sin duda, constituye una muy buena oportunidad para Jeannette Jara”.

Kast alista ofensiva

Consciente de que es el favorito en las encuestas, José Antonio Kast y su equipo han mantenido estos días su estrategia de tratar de evitar entrar a pelear con Jara. El mismo exdiputado lo transparentó, este domingo, en Antofagasta, instancia en la que aseguró que “no voy a caer en su juego”.

Este martes, Kast volverá a ajustar los detalles de su participación en el debate de Anatel, lo que habitualmente hace con su principal asesor, el abogado Cristián Valenzuela, y su jefa de comunicaciones, María Paz Fadel.

Por estos días en su entorno se ha instalado la idea de que él ha respondido en los debates, pese a que su estilo en las contestaciones no ha sido cómodo para algunos personeros de Chile Vamos, donde se resintió que el republicano no cerrara polémicas como la de su propuesta de expulsar a más de 300 mil inmigrantes o las evasivas en temas como eutanasia.

Este domingo, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), dijo en Mesa Central, por ejemplo, que pese a que “ha hecho bien en no pisar el palito en algunas cosas”, debe “ser más preciso en algunas cosas (...). Debe dar detalles, uno necesita ciertas certezas”.

A esto se suma el flanco que abrió el diputado de su partido José Meza, al abordar la posibilidad de conmutar penas para enfermos terminales, aunque sean sentenciados por delitos de abuso sexual contra menores, lo que en el equipo de Jara proyectan que marque algunos pasajes del debate.

Sobre el tono que debe seguir Kast en el debate, el diputado republicano por el Maule, Benjamín Moreno, dijo que debe estar “centrado en los problemas fundamentales de los chilenos, y en el gobierno de emergencia que se debe desplegar desde el 11 de marzo siguiente”.

En tanto, el senador Iván Moreira (UDI) comentó que “lo que tiene que hacer (Kast) es muy simple: evadir la confrontación. La única que gana con la confrontación es precisamente Jeannette Jara y el PC”.

El presidente de los republicanos, Arturo Squella, por su parte, aseguró que “en este último debate esperamos que las preguntas giren en torno a cómo va a enfrentar el futuro Presidente de la República los problemas por los cuales está atravesando nuestro país: cómo se va a enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico, cómo se va a generar el millón de empleos que se necesitan para darle estabilidad a las familias chilenas”.

Y añadió: “Esperamos que ese sea el tono que marque este último debate para que el domingo podamos elegir todos los chilenos a nuestro futuro Presidente de la República”.

En el comando de Kast transmiten que si bien puede que el abanderado “sorprenda” con algunos enfrentamientos con Jara, seguirá en línea de evitar en temas complejos y polémicas. Esto, porque creen que si bien el asunto puede generar cuestionamientos, no es suficiente para que cambie la tendencia en favor de ella.

Por lo pronto, el republicano elevó el tono el domingo para responder a sus arremetidas y acusó a Jara de levantar “mentiras” en su contra.

En paralelo a la preparación del debate, Kast ajusta los detalles de su cierre de campaña que será en la Región de La Araucanía. Se trata de la misma zona donde inició su periplo electoral en la carrera de segunda vuelta. A diferencia de la primera vuelta, en el equipo del abanderado de derecha no quisieron hacer un cierre masivo en Santiago.

Esto, para evitar costos excesivos y porque quieren esperar los resultados en un hotel, donde, apuestan, será la gran celebración, si es que ganan la segunda vuelta.

Además, en su comando continuarán con la preparación de la eventual instalación de su administración, para la cual han estado trabajando con sondeo de nombres para el posible primer gabinete de José Antonio Kast, decretos y otras medidas administrativas propias de un cambio de gobierno.