Presidenta del PPD asegura que la confianza en el gobierno “no se ha perdido” y Boric les pide “poner a Chile por delante”

En la mañana de este sábado se llevó a cabo el 60º Consejo Nacional “Antonio Leal Labrín” del Partido Por la Democracia (PPD) en Santiago. La instancia, que fue la primera presencial desde el inicio de la pandemia de coronavirus, buscó analizar, entre otras cosas, la participación del partido dentro del oficialismo.

Esto, en el marco de las dificultades que ha tenido el gobierno de Gabriel Boric durante los primeros meses de su administración y en las diferencias que se han visto entre las partes que conforman la coalición oficialista en los principales temas como seguridad y la presentación del proyecto del quinto retiro acotado.

La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, comenzó su discurso admitiendo que si bien no tiene dudas “de la voluntad del Presidente Boric ni de la de nuestro partido” en “empezar a construir las confianzas que le den solidez a esta apuesta de gobierno”, “debemos sincerar que es un camino que empezó con algunas dificultades y que se ha hecho lento porque tiene baches que estamos aprendiendo a sortear y por sobre todo a sanar”.

En esa línea, señaló a los militantes del conglomerado a que la “mayor responsabilidad hoy es seguir contribuyendo a un gobierno que se plantea el desafío de las transformaciones, pero no desde la obsecuencia, sino desde la lealtad”.

De forma más precisa, al ser consultada por la relación con el gobierno, tras los roces que se han presentado, sobre todo con respecto al proyecto de quinto retiro acotado, Piergentili apuntó a que ha faltado comunicación, pero aseguró que “la confianza es algo que no se ha perdido. Hemos tenido disensos respecto a las formas (…), pero eso requiere más compromiso y a mí no me cabe duda que tanto el Presidente como el equipo ministerial, y nosotros como partido, tenemos toda la voluntad de recomponer”.

Natalia Piergentili, presidenta del PPD dirigiéndose a los presentes en el 60º Consejo Nacional “Antonio Leal Labrín”. Foto: Prensa PPD.

“Finalmente la confianza es algo que se construye trabajando juntos y con el tiempo, por lo tanto, no apuremos procesos”, agregó la presidenta del partido.

En tanto, explicó que lo único que han pedido como PPD es “que se tome en cuenta su opinión a la hora de establecer proyectos de ley y el ministro Jackson se ha comprometido a aquello. Por lo tanto, no nos cabe ninguna duda que el PPD, su bancada de diputados y senadores, van a ser un aporte en la construcción de las reformas que vienen”.

“Las confianzas no se imponen, no se logran de un día para otro”

El presidente de la Cámara de Diputados y militante PPD, Raúl Soto, reafirmó lo expresado por Piergentili y reiteró el compromiso con el gobierno de Boric.

“Cuando hay una base de apoyo tan amplia y tan diversa, sin duda que eso implica cosas beneficiosas, como ampliar la base de apoyo político social para un gobierno que requiere actividad para avanzar y hacer viable sus proyectos de cambio, pero al mismo tiempo nos plantea el desafío de enfrentar la diversidad que hay. La única manera es a través del diálogo”, señaló con respecto a las dos coaliciones políticas que conforman el oficialismo.

Asimismo, aseguró que “las relaciones están muy buenas” y que “cree” que va a haber una mayor “comunicación” y “coordinación” en adelante, remarcando que “las confianzas no se imponen, no se logran de un día para otro y por lo tanto requieren mucho diálogo, mucho buscar acuerdos”.

“Requieren también de que van a haber, con respeto, muchas diferencias en este proceso. Lo importante es que estas se transparenten, se pongan sobre la mesa y podamos tratar de avanzar juntos en base a la unidad en la diversidad (...). Que tengamos respeto en las distintas instancias políticas y sociales porque hay un clima de extrema polarización que no tenemos que seguir proponiendo”, detalló.

Carta de Boric: “No se trata de producir acuerdos solo para participar de un gobierno”

Durante el encuentro se presentó una carta del Presidente Boric dirigida a los militantes del PPD, en donde pide que “pongan a Chile por delante”, “sin desconocer nuestras legítimas diferencias políticas”.

“No se trata de producir acuerdos solo para participar de un gobierno, ni tampoco de forjar alianzas improvisadas para ganar una u otra elección. El camino se va recorriendo paso a paso, y quienes van andando en la misma dirección se van encontrando, poco a poco, en conjunto y superando los cálculos personales”, expresa el mandatario en la misiva, en donde les solicita compañía en el “esfuerzo de sacar adelante este proceso de cambios”.

Al igual que las autoridades del partido, Boric apunta a que “el desafío” que tienen para lograr acuerdos es grande, pero remarca su confianza en que en adelante habrá “mayor entendimiento” entre las partes que conforman el oficialismo.