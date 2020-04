Presidenta del Senado, senadores y exministra Helia Molina rechazan que malls reabran y que funcionarios públicos vuelvan a labores presenciales: acusan “espíritu exitista” del Gobierno

“Los abajo firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación por las apresuradas medidas anunciadas por el Presidente Sebastián Piñera que buscarían ‘normalizar’ el país”. Así se inicia una declaración pública firmada por personeros como la presidenta del Senado, Adriana Muñoz; los senadores Rabindranath Quinteros, Carolina Goic y Guido Girardi; y la exministra de Salud, Helia Molina, quienes rechazan que los centros comerciales reabran sus puertas y que los funcionarios públicos deban reincorporarse a sus labores presenciales.

A juicio de ellos, “nos parece extremadamente grave que hayan sido tomadas sin ser consultadas ni validadas por el Consejo Asesor Covid-19, sino que parece responder al lobby de las empresas y no a las recomendaciones técnicas que el Gobierno se había comprometido llevar adelante”.

“Todavía queda mucho por hacer y mejorar para aplanar la curva, disminuir los contagios y evitar la muerte de muchos chilenos. Aún no es el momento de relajar las medidas y cuando se haga debe hacerse bajo estrictos criterios epidemiológicos”, expresaron.

Según la declaración, “hay que considerar que aún no se llega al peak de la epidemia en Chile y, por tanto, a la situación crítica de uso de camas UCI, ni al umbral de personas que pueden fallecer por el coronavirus. Todavía se requiere hacer todos los esfuerzos para disminuir la velocidad de los contagios y reducirla aparición de nuevos casos. Si bien se ha avanzado en ese camino pero no se está haciendo con la potencia que se requiere”.

Helia Molina, exministra de Salud. Una de las firmantes

Cuarentenas con riesgos y testeos sin estrategias

“Todas las experiencias internacionales exitosas indican que lo fundamental, para reducir la transmisión del virus cuando la epidemia va en ascenso y hay trasmisión comunitaria sostenida, es utilizar la estrategia de cuarentenas de las comunidades afectadas. La cuarentena permite disminuir la circulación del virus y da espacio para establecer una estrategia amplia de testeo de personas con síntomas y sus contactos para identificar tempranamente los infectados y aislarlos en lugares con supervisión por personal preparado ya sea en hoteles sanitarios o en hospitales y la identificación de los contactos que requerirán cuarentena”, enfatiza la declaración.

La nota asegura que “al presente, sólo una fracción mínima de los contagiados o casos probables, cumple su cuarentena en recintos destinados a eso y con supervisión profesional. La mayoría lo hace en sus casas con altísimo riesgo de difundir la pandemia, como ha ocurrido hasta ahora. En la situación actual que el virus se expande en los sectores de menores recursos donde, por el hacinamiento y escasos servicios higiénicos las posibilidades de aislamiento son mínimas y por tanto, las de contagio altas. Aquí hay un déficit estructural que la autoridad no ha sido capaz de resolver”.

Asimismo, “tampoco se está haciendo una estrategia de testeo masivo, que es otro elemento fundamental de la estrategia para contener la pandemia. La tasa de testeo masivo actual en Chile es de 5,6 por mil, cuatro veces menor que Italia y España, que solo empezaron con indicios de disminución de casos nuevos al llegar a este nivel de testeo y 5 veces menos que Alemania Israel y Suiza, países que han logrado una mejor respuesta en la contención de sus epidemias. Los testeos para detección de nuevos casos aún son insuficientes y se requiere, con urgencia, dotar de recursos humanos y de laboratorios a la Atención Primaria para poder incorporarla en esta tarea, así que como para supervisar que se cumplan los aislamientos y cuarentenas de los contactos en condiciones adecuadas”.

FOTO:SAMIR VIVEROS/AGENCIAUNO

Altísimo riesgo

“En este contexto, en que tenemos una epidemia en alza y aun no contamos con la capacidad de testeo suficiente para pesquisar tempranamente los casos, aislarlos con supervisión, trazar a los contactos y ponerlos en cuarentena, nos parece de altísimo riesgo la reapertura del comercio, particularmente, en las zonas populosas donde se está diseminando el virus: San Bernardo, Puente Alto, La Florida, Maipú, San Joaquín, Quilicura, etc. También consideramos inadecuado una pronta vuelta a clases. Ambas medidas se deben tomar solo en las comunas donde en los últimos 14 días no hay nuevos casos, el R0 sea menor a 1,5 y no haya más de 10% de casos sin trazabilidad”.

El retorno de los funcionarios públicos a sus labores “también debe hacerse, en función de las variables epidemiológicas y no de las prioridades y del fuerte lobby de los sectores económicos. Distinto es el caso de aquellas funciones críticas que son necesarias para dar respuesta a las necesidades de la gente”.

Del mismo modo, “consideramos que la implementación del carnet de alta, COVID 19 es una medida para legitimar el retorno de las actividades económicas lo que, evidentemente, es apresurado y arriesgado. Esta medida no puede reemplazar a la columna vertebral de la estrategia para contener la pandemia, que es el distanciamiento físico, el aislamiento en condiciones sanitarias de los casos y la búsqueda de contactos”.

Un “espíritu exitista”

Por todo lo anterior, “solicitamos al Ejecutivo revertir aquellas iniciativas. Hemos conocido la experiencia de Alemania quienes, dando recién por controlado el brote de coronavirus y con una ratio de infección por debajo de 1 (0,7%), recién comienza a disminuir sus restricciones con apertura gradual de escuelas y colegios y, sólo en dos semanas más, la apertura de espacios de comercio superior a 800 m2, pero manteniendo la estrategia sanitaria de detección precoz de casos”.

Por el contrario, afirma la nota, “vemos en el Gobierno chileno un espíritu exitista que no se condice con la gravedad de lo que ocurre en Magallanes, Ñuble, La Araucanía o en el sector poniente de la Región Metropolitana, en pleno proceso de incremento del número de casos, muertes y requerimientos sanitarios”.

Así, “Pedimos responsabilidad y advertimos que Chile se encuentra en un punto clave, donde las decisiones deben ser tomadas no solo por el gobierno de manera unilateral y sin explicar los criterios, sino que, involucrando a los expertos, congreso, trabajadores, organizaciones sociales, alcaldes y concejales, gremios y la sociedad civil”.

Por todo lo anterior, “exigimos dejar sin efecto las medidas anunciadas ya que violan precisamente el derecho a la protección de la salud de miles de personas y trabajadores en tiempos de pandemia y catástrofe en Chile”.

La declaración también fue firmada por Jeanette Vega, ex sub secretaria de Salud, experta OMS; y por Jeanette Dabanch, miembro de la Sociedad chilena de Infectología.