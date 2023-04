Presidenta PS descarta posibilidad de que Bachelet reemplace a Elizalde en el Senado: “Conociéndola no va a estar disponible”

La timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, descartó la posibilidad de que la expresidenta Michelle Bachelet asuma el cargo en el Senado que dejó vacante el entrante ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde. La decisión se tomaría la tarde de este jueves.

Desde que se conoció que el exsenador sería nombrado nuevo titular de la Segpres en reemplazo de Ana Lya Uriarte -que arrastra hace casi un mes secuelas de su contagio de Covid-19-, varios nombres del mundo socialista empezaron a ser sondeados para ocupar su escaño en el Senado, decisión que depende exclusivamente del PS. Uno de ellos, inevitablemente, fue el de la dos veces Presidenta Michelle Bachelet.

Sin embargo, en entrevista con Radio Infinita, Paulina Vodanovic descartó que la otrora alta comisionada de DD.HH. de la ONU esté disponible para asumir un nuevo cargo político en el Senado.

“Esto es algo coyuntural y hay que buscar la forma de que se solucione de la mejor manera. El propio compañero Escalona dijo que él no era una alternativa, lo dijo públicamente, y la Presidenta Bachelet me encantaría que fuera una alternativa, pero conociéndola no va a estar disponible en esa ocasión”, explicó.

De la misma forma, la timonel PS se ha mostrado abierta a asumir el cargo de Elizalde, pero aclaró que es una decisión que depende de los órganos medios del partido. Según Vodanovic, aún no está zanjado cómo se tomaría la decisión.

“Tengo que citar a la mesa (del partido), desconozco cuál es la agenda legislativa de hoy, hay varios que son parlamentarios y siempre tratamos de hacerla de acuerdo a los horarios de ellos. Yo he estado disponible para ocupar todos los cargos, yo nunca fui parte de la mesa del partido antes de ser presidenta, así que los cargos que he ocupado han sido bastante de base y he estado disponible siempre para todas las tareas que me ha encomendado el partido, así como lo están otros compañeros”, apuntó Vodanovic.