Presidenta y vicepresidente de la Convención se reunirán durante el día con rector de la U de Chile, presidenta del Colmed y con Segpres

Ayer lunes 5 de julio, sería la primera sesión de la Convención Constitucional, proceso iniciado tras la ceremonia del domingo que ratificó en sus cargos a las 155 personas electas para redactar una nueva Constitución.

Sin embargo, esta primera sesión no se realizó. En su lugar, la jornada estuvo marcada por complicaciones técnicas y sanitarias que terminaron por frustrar la segunda convocatoria.

Mientras la oposición y algunos convencionales oficialistas apuntaron al gobierno, sectores como la Lista del Pueblo, Apruebo Dignidad y el PS incluso pidieron la renuncia del ministro de la Segpres, Juan José Ossa, y del encargado de la Secretaría Administrativa de la instancia, Francisco Encina.

Si bien la primera sesión fue pospuesta para hoy martes 6 de julio a las 10 horas, la mesa de la convención consideró que aquello no sería posible sin una evaluación por parte de la misma mesa para garantizar que cuentan con todo lo necesario.

Una evaluación que la presidenta de la convención, Elisa Loncon, y el vicepresidente, Jaime Bassa; realizaron a primera hora de esta mañana, para luego convocar a un punto de prensa para comunicar a los otros 153 convencionales y al país, que hoy tampoco se realizaría la primera sesión, pero que sí requieren de su asistencia al exCongreso para avanzar en ciertos trámites administrativos.

“Ya hemos revisado las dependencias y está tal como ayer cuando nos fuimos. Queremos usar este medio para comunicar a los convencionales y al pueblo de Chile, que hoy corresponde nuevamente hacer una sesión que no podremos hacer porque no están las condiciones sanitarias necesarias”, comenzó Elisa Loncon al frente del punto de prensa.

“Acabamos de revisar nuestras oficinas y no tenemos ni computadores ni teléfonos para comunicarnos entre convencionales, y esa es la situación que queremos comunicar a los medios para que los convencionales sepan que aún tenemos esta dificultad. Aún no hay nada distinto. Los canales de comunicación entre los constituyentes aún no están habilitados”, añadió explicando que anoche recibieron la base de datos de los 155, pero que aún no cuentan con un canal oficial de comunicación entre ellos.

“Las razones que nos dieron [desde gobierno] son insatisfactorias, porque ellos aluden a problemas técnicos, pero aquí hay una cuestión de fondo que es política. La convención debía sesionar desde ayer y no estaban las condiciones. Se está dando una mala señal al país en cuanto al trabajo que nos corresponde a nosotros para escribir la Constitución. Hubo meses y contrataciones para trabajar y probar que todo funcionara y eso no se hizo”, criticó Loncon aludiendo al Ejecutivo.

“Ayer conversamos con el gobierno, y acordamos que hoy día nosotros haremos una revisión de las instalaciones para asegurar que estén las condiciones”, concluyó Loncon, constituyente mapuche de la macrozona 1, para luego dar paso al vicepresidente, quien detalló las reuniones que tendrán durante la jornada.

Según detalló Jaime Bassa, a las 10 horas de hoy, tanto él como la presidenta Loncon se reunirán con el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, quien anoche ofreció las sedes de la institución de educación superior. “Durante el día evaluaremos que la convención use sus dependencias”, dijo Bassa.

A las 12 horas -horario estimado según dijo Bassa-, se reunirán con la presidenta del Colegio Médico, quien presentará un protocolo sanitario para el trabajo de los convencionales. “Ponemos a disposición las/os expertas/os de Colmed para trabajar con todas/os la/os constituyentes y asegurar las condiciones sanitaria para tan relevante labor”, comunicó anoche Izkia Siches.

Y a las 15 horas tienen programada una reunión con el equipo de Segpres para que la mesa directiva evalúe el estado de los trabajos. “Esta mesa va evaluar si las condiciones técnicas, administrativas y sanitarias están garantizadas para sesionar mañana, si no lo están, no vamos a sesionar y usaremos la casa central de la Universidad de Chile. Es decisión nuestra pero es responsabilidad del gobierno”, añadió el vicepresidente de la convención.

“Pedimos humildemente a todos los convencionales que vengan, y disculpando que sea de esta manera, para realizar la acreditación digital de todos, porque no tenemos las credenciales. Segundo, hacer el levantamiento sanitario respectivo para tener plena certeza de que tenemos seguridad para sesionar”, agregó llamando a avanzar en el proceso.

“Como poder constituyente, necesitamos autonomía y garantías al pueblo chileno de que este poder se va ejercer. Este no es un problema administrativo o técnico, este es un problema político. Hay una forma de organización de poder popular e institucional que cuenta con la obstrucción del poder Ejecutivo”, concluyo Bassa, constituyente por el distrito 7.