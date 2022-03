Presidente Boric cierra actividades de cambio de mando y Siches parte a La Araucanía

“No pretendo en un día, en un par de minutos, en los cuatro años cambiar todo lo que está mal (...). Tenemos que trabajar para que, al final del día, nuestro gobierno haya mejorado en conjunto la calidad de vida de nuestro pueblo”, así concluyó el Presidente Gabriel Boric su discurso desde La Pintana, en la actividad cultural que cerró el itinerario del denominado “Cambio de Mando Ciudadano”.

En la jornada, el Mandatario sostuvo un diálogo de 30 minutos con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien lo llamó para felicitarlo por el inicio de su gobierno. Abordaron la situación internacional especialmente vinculada con la invasión de Rusia a Ucrania. Y plantearon la necesidad de diseñar una agenda común para enfrentar los temas ambientales, la protección de los océanos y el fortalecimiento de las democracias.

Con las celebraciones ya finalizadas, este lunes Boric iniciará su primera jornada de trabajo ya instalado en La Moneda. Se espera que el Mandatario llegue a Palacio a las 7.45 horas para recibir los honores de la guardia presidencial. Más tarde, a las 9 horas, está citada la primera reunión de comité político. A esa hora se reunirán junto al Presidente los titulares de Interior, Hacienda, Segegob, Segpres y Mujer. Posteriormente -según se acordó en la última reunión de la semana anterior en “La Moneda chica”- está proyectado que a las 11.30 horas se sumen los representantes de los partidos de Apruebo Dignidad y del bloque Socialismo Democrático.

En la cita tocarán los temas pendientes, como el nombramiento de seremías, pues el compromiso de la nueva administración es delinear, al menos durante esta semana, los gabinetes regionales correspondientes a Salud, Educación y Desarrollo Social.

Sobre otros nombramientos pendientes, como embajadores, Boric afirmó -en conversación con CNN- que “no van a ser un premio de consuelo. A quienes vamos a designar, que debiera estar listo la próxima semana, va a ser en función de su mérito, trabajo y desempeño”.

Siches en La Araucanía y agenda legislativa

La primera definición del gobierno es que la ministra del Interior, Izkia Siches, visite La Araucanía.

Según confirmó La Tercera, se espera que la titular de la cartera viaje la tarde de este lunes y el martes tenga una agenda privada en la zona. Siches asistiría acompañada del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. La información fue confirmada posteriormente por el Presidente Boric en su ronda de entrevistas con medios de comunicación tras asumir.

En Teletrece, el Jefe de Estado dijo: “He instruido a la ministra del Interior que vaya a conversar con las diferentes actorías”.

Luego, en entrevista con TVN, complementó que dejará que el estado de excepción -aprobado en la administración anterior- en la Macrozona Sur rija hasta el 26 de marzo próximo, pero que luego de eso no se renovará la medida y reiteró que “instruí a la ministra del Interior que la próxima semana visite La Araucanía para preparar ese cambio de estrategia”.

Sobre la estrategia y si es que conversará con grupos radicalizados, el Mandatario aseveró que “vamos a estar disponibles para conversar con todos quienes quieran la vía de la paz. Para mí es importante que quienes quieran insistir en una vía violenta para reivindicar sus objetivos, desde nuestro punto de vista están equivocados y, por cierto, tienen que enfrentar el derecho. El Estado de Derecho en Chile lo vamos a hacer respetar”.

Acorde a los compromisos que adoptó Siches en las reuniones con autoridades de la Macrozona Norte, también se espera que visite esas regiones a propósito de la crisis migratoria, aunque para esa gira aún no hay fecha definida.

En cuanto a la agenda legislativa, el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, afirmó que iniciará las conversaciones con ambas cámaras. “Lo que queremos es establecer un diálogo con ambas cámaras del Congreso. Ya tuvimos una reunión formal, antes de asumir eso sí, con la Convención Constitucional, con la mesa nos pusimos a disposición, y lo que queremos hacer durante los primeros días, lunes y martes, es poder coordinar con las mesas de la Cámara de Diputados y Diputadas y del Senado, lo que va a ser la agenda legislativa y las urgencias, eso va a ser el primer vínculo”, afirmó.

Entre las prioridades a discutir con el Senado, adelantó Jackson, está la tramitación de la ley de indulto. “Estamos justamente evaluando eso en el marco de la conversación con el Senado (...); tenemos que ver con la mesa cómo puede seguir eso en la sala y se ha conversado también desde el Ministerio de Justicia con las familias para establecer una agenda”.

Convención Constitucional

Como es usual tras asumir la Presidencia de la República, el Mandatario realizó una ronda de entrevistas televisivas desde La Moneda. En CNN, abordó aspectos de su discurso, como la señal que dio al no mencionar los gobiernos de Frei y Lagos en su discurso del viernes. “No había ánimos de ofender en esto. Tengo una buena relación con ambos, ambos han sido muy generosos conmigo, tanto Eduardo Frei como Ricardo Lagos (...). No había ánimos de denostar”, afirmó.

Asimismo, en Teletrece reafirmó su respaldo a la Convención Constitucional y planteó que el gobierno tiene un papel que ejercer frente al desarrollo de la discusión en el órgano.

“Vamos a ir evaluando según se vayan dando la circunstancias, yo he dado opiniones de contenido todo este tiempo (...). Uno tiene que ser cuidadoso en las opiniones que emite, no quiero aparecer en ningún caso interviniendo, pero entiendo que tengo un rol”.

“Yo me la he jugado porque tengamos una Constitución nacida en democracia (...). No como algo personal, sino como algo que le haga bien a Chile. La Convención va a contar con todo nuestro apoyo institucional como Ejecutivo para poder llevar adelante su tarea”, reforzó en CNN.

También abordó la designación de Felipe Berríos -por parte del ministro de Vivienda, Carlos Montes- en el “equipo supraministerial” para la superación de los campamentos, aclarando que no es un nombramiento de la nueva administración y que no existe una “decisión tomada” al respecto.

“Felipe Berríos no es parte del gobierno. Lo que señaló el ministro Montes es que él lo había convocado para un consejo asesor en materia de campamentos, he visto la preocupación que esto ha desatado en las víctimas de abuso eclesiástico. (...) No tiene ningún cargo. Esto es algo que no anunció el gobierno, no había una decisión tomada al respecto”, aclaró.

En TVN, en tanto, tomó distancia de las declaraciones de la vocera Camila Vallejo, quien calificó el gobierno del expresidente Sebastián Piñera como “el peor de la historia”.

“Como Presidente en ejercicio creo que tengo que ser prudente en declaraciones tan categóricas, de mi parte no van a escuchar declaraciones ni sentencias tan definitivas ni como esa, ni como que en tres días hemos hecho más que en los últimos cuatro años, nada de eso va a salir de mi boca”, sentenció.