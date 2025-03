Boric evita marcar “favoritismo” por Tohá como candidata presidencial del progresismo: “No me corresponde”

En el marco de la visita oficial a La Moneda del Mandatario de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, el Presidente Gabriel Boric conversó con la prensa y abrió espacio a preguntas.

En ese contexto, fue consultado por su postura ante la candidatura presidencial de su exministra del Interior, Carolina Tohá.

¿Es Carolina Tohá la candidata de la continuidad y su propia candidata?

Ante esta pregunta, el Mandatario evitó marcar un favoritismo por la recién renunciada jefa de su gabinete como abanderada del progresismo y reiteró que aboga por primarias.

“Esto se tiene que llevar adelante mediante primarias que sean convocantes y competitivas. El candidato del gobierno es Chile y nosotros vamos a trabajar firmemente por Chile. Lo mejor que podemos hacer para darle continuidad a un proyecto progresista es hacer bien la pega”, recalcó.

Y luego agregó: “A mí como Presidente de la República no me corresponde estar haciendo campaña por una persona en particular”.

“Quiero que a los liderazgos progresistas les vaya bien y desde la posición que tengo voy a impulsar y conversar con los diferentes partidos para tener las primarias más competitivas que sean posibles para ampliar la base del progresismo, para hacerle sentido a los chilenos y chilenas”, reforzó.

Para después insistir: “No me corresponde a mí hacer campaña o expresar favoritismo por alguna candidatura en particular”.

El Jefe de Estado también fue inquirido por la expresidenta Michelle Bachelet, quien hasta el cierre de esta nota aún no descartaba ni confirmaba una posible candidatura.

“Yo he conversado varias veces con ella, pero considero que sería una falta de respeto ponerme a hablar por ella. Ella dice que se necesitan nuevos liderazgos. Yo creo que siempre es sano que las diferentes gentes, las diferentes generaciones estén conversando. Y ella ha tenido la generosidad conmigo de traspasarme su experiencia y eso lo agradezco muchísimo, pero no me voy a referir más en detalle a sus palabras y sus decisiones”, cerró.