Presidente Boric inaugura la primera sesión de comisión asesora “Arica 100”

El Presidente Gabriel Boric encabezó este lunes la inauguración de la primera sesión de la Comisión Asesora Presidencial “Arica 100”, la que se encargará de hacer recomendaciones en la definición, diseño y programación de la conmemoración del centenario del Tratado de Lima y que incorporó Arica a Chile.

El Mandatario estuvo acompañado del ministro del Interior, Álvaro Elizalde; la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, y el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Facuse.

En la ocasión el Jefe de Estado apuntó que “en Chile estamos tremendamente orgullosos de lo que significa Arica; sin embargo, ese orgullo no se ha traducido históricamente en la preocupación y obras concretas que se requiere".

“La propuesta que ustedes nos hagan yo me la voy a tomar con mucha seriedad y lo haré con la vista no solamente como Jefe de Estado desde acá de La Moneda, sino también como un habitante que viene de zonas extremas y que sabe que si no hay un apoyo por parte del Estado, muchas veces producto de las lógicas de la rentabilidad social y el número de habitantes, muchos proyectos quedan en el tintero, y esto no puede ser solamente declaración de buenas intenciones”, remarcó.

Más tarde, también dio cuenta de la sesión en sus redes sociales: “Como gobierno estamos tremendamente orgullosos de todo lo que significa Arica, de sus paisajes, su historia y su gente. Por eso, hoy participé en la primera sesión de la Comisión Asesora Presidencial para la Conmemoración del Centenario del Tratado de Lima, Arica 100, que tiene por delante la desafiante y hermosa tarea de proponer la ruta de conmemoración de este importante hito”.

“Junto con agradecer a las autoridades de la Región de Arica y Parinacota, a los comisionados y por supuesto al rector de la Universidad de Tarapacá, Emilio Rodríguez, que encabezará esta comisión, les invito a pensar en grande por la importancia del hito que conmemoraremos, pero por sobre todo por el bienestar de la región y la calidad de vida de su pueblo”, agregó en su cuenta de X.

La sesión contó con la presencia de las autoridades regionales y los miembros de la comisión, además de los parlamentarios de la Región de Arica y Parinacota; el gobernador de la Región de Arica y Parinacota, Diego Paco; la delegada presidencial regional de Arica y Parinacota, Carmen Tupa; los alcaldes de las comunas de Arica, Orlando Vargas; Camarones, Cristián Zavala, y de General Lagos, Alex Castillo, y el rector de la Universidad de Tarapacá, Emilio Rodríguez, quien será el presidente de la instancia, que tendrá ocho meses para cumplir con su mandato.

La comisión “Arica 100”, que fue anunciada por Boric en su Cuenta Pública 2024, está integrada por representantes de los siguientes ministerios: del Interior; de Relaciones Exteriores; de Defensa Nacional; de Hacienda; de Economía, Fomento y Turismo; de Desarrollo Social y Familia; de Educación; de Obras Públicas; de Salud, y de Transportes y Telecomunicaciones.

A ellos se suma un representante de la Universidad de Tarapacá y un miembro del Estado Mayor Conjunto. Además, a las sesiones de la comisión pueden asistir como participantes permanentes los diputados y senadores de Arica y Parinacota. También pueden participar el alcalde de la comuna de Arica y un representante de los alcaldes de las demás comunas de la región.