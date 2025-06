Presidente Boric recibe a la candidata Jara este lunes en su casa de barrio Yungay

El Presidente Gabriel Boric recibirá la tarde de este lunes en su casa de barrio Yungay a la candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara.

Esto, tras el triunfo que la exministra del Trabajo obtuvo ayer domingo en la primaria del oficialismo, en la que se impuso con un 60% de los votos por sobre Carolina Tohá (Socialismo Democrático), Gonzalo Winter (FA) y Jaime Mulet (FRVS).

La primera en referirse al encuentro de esta jornada fue la propia abanderada comunista, en una entrevista con radio Cooperativa.

“Con el Presidente Boric también hablamos varias veces. La verdad, hemos construido además una amistad muy linda, yo creo, más allá de la política, así que muy contenta y espero poder verlo hoy día. Estamos expectantes de poder reunirnos durante la tarde”, dijo.

Sobre la posibilidad, más allá de lo político, de poder conocer a la hija de Boric, dijo “Me gustaría, sí, me gustaría. La verdad, no había querido ni siquiera asomar la idea, porque me imagino, cuando uno tiene su bebé, como que quiere que vaya menos gente”.

La cita de esta tarde entre el Jefe de Estado y la carta del oficialismo para enfrentar la elección presidencial de noviembre fue confirmada además por Presidencia.

“Efectivamente, el Presidente de la República recibirá a Jeannette Jara hoy por la tarde en su hogar en Barrio Yungay”, señalaron.