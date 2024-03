Presidente Boric responde a críticas de Matthei e insiste en que “Chile está mejor” que hace dos años

La tarde de este miércoles el Presidente Gabriel Boric abordó los cuestionamientos de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), a sus gestiones en materia de seguridad. Esto, después de que el jefe comunal de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), solicitara “apoyo militar” debido a los últimos hechos delictuales registrados en esa comuna.

“Aquí hay un reconocimiento oficial de que la situación en materia de seguridad ciudadana está crítica. Lo vivimos los alcaldes en distintos puntos del país todos los días. Por lo tanto, es que es el desmentido más categórico a que estamos mejor que hace dos años”, lanzó Matthei en la mañana, en el marco del segundo aniversario del actual gobierno.

Consultado respecto a las palabras de la jefa comunal, el Mandatario partió advirtiendo que no tiene “tiempo para polemizar con alcaldes que están permanentemente buscando polémica”.

“Lo que nosotros hemos señalado como gobierno es que, en términos generales, respecto a cómo recibimos el país, Chile está mejor. Y que en materia de seguridad, específicamente, los desafíos son demasiado grandes y ahí efectivamente ha aumentado la percepción de inseguridad. Ese es el principal desafío y prioridad que tiene el gobierno”, aseguró.

El Jefe de Estado ejemplificó con lo que a su juicio son avances en distintos ámbitos: “Si vemos la inflación con la que recibimos el país y la tendencia al alza que tenía, y dónde está hoy día. Si vemos la recesión que se anunciaba a los cuatro vientos y evitamos, y las cifras de crecimiento que estamos teniendo este año. Si vemos los resultados del Simce que tuvimos este año o la encuesta Casen (...). Si vemos cómo hemos aumentado la construcción de viviendas durante nuestro gobierno, o cómo hemos logrado la gratuidad en materia de salud pública. Yo digo, este país está avanzando”.

Seguridad: “La situación, desde mi punto de vista, es efectivamente grave”

En esa línea, Boric cuestionó que “la idea de pesimismo general, que están permanentemente tratando de instalar algunos actores, no se condice con las tremendas potencialidades que tiene Chile” y llamó “a que no solamente miremos la parte vacía del vaso”.

“¿Tenemos desafíos? Sí. Desde mi punto de vista, no hay espacio para la autocomplacencia, pero eso no significa aceptar que acá no se ha hecho nada y que el país va directo al despeñadero, porque tenemos un país del cual yo por lo menos me siento profundamente orgulloso cuando veo la situación a nivel regional y a nivel internacional”, afirmó.

En materia de seguridad, el Presidente sostuvo que “la situación, desde mi punto de vista, es efectivamente grave, porque han existido desde un buen tiempo bandas que se han instalado en Chile y han llevado adelante delitos de una tremenda violencia”. Por eso, dijo, “durante nuestro gobierno hemos fortalecido la institución de Carabineros”.

Además, mencionó que se ha logrado disminuir en un 57% los hechos de violencia en La Araucanía y “reducir de manera significativa el ingreso por pasos irregulares en particular en Colchan y Chacayuta. Eso pareciera que algunos actores políticos tampoco quisieran reconocerlo. Recuerden las condiciones en que entregaron el país, en particular en estas materias, cómo estaba desatada la violencia en la zona centro-sur, cómo las fronteras estaban absolutamente desprotegidas”.

Propuesta de alcalde Vodanovic

En cuanto a la delincuencia urbana, señaló que en la Región Metropolitana y otras ciudades grandes la situación es “efectivamente grave y ahí todavía tenemos muchísimo que hacer”.

En esa línea, volvió a referirse a la propuesta del alcalde Vodanovic, planteando que “los militares no están entrenados para hacer control del orden público, por lo tanto, no es labor de los militares estar en las poblaciones haciendo control del orden público, porque esa labor le corresponde a las policías (...), los militares no pueden cumplir una labor equivalente a las policías.

“Dicho esto, si es que logramos tener un acuerdo en función de un debate que también se ha dado en otras latitudes, en otros países, respecto a ciertas labores que eventualmente pudieran cubrir los militares, que liberen a policías para poder realizar justamente estas intervenciones como la que se hizo ayer en la toma de Maipú, nosotros estamos totalmente disponibles, no solamente para evaluarlo, sino para implementarlo. Con todas las exigencias que demande la ley”, afirmó.