Presidente de Evópoli y posible renuncia de Jara al PC: “Si cree que pensaremos que es menos comunista nos está tomando por tontos”

El presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, abordó esta jornada el anuncio realizado la jornada de ayer por la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, quien señaló que, de salir electa, es bien probable que renuncie o congele su militancia al PC.

Al respecto, Santa Cruz expresó que de renunciar, esto no afectaría la visión que tienen los chilenos sobre ella y su militancia.

“Si Jara cree que los chilenos pensaremos que menos comunista porque renuncia a su partido para ser Presidenta, yo creo que nos está tomando por tontos a todos”, sentenció, en conversación con Radio Agricultura.

En esta línea, el timotel de Evópoli fue tajante en señalar que “todos saben” que su idea es comunista y que esas “son las ideas que van a primar a la hora de tomar decisiones”.

“Yo creo que uno puede evolucionar, sin duda, y hemos visto historias notables de personas que han evolucionado en el tiempo (...) Ahora, cambiar de opinión, dos días antes de la elección, como está haciendo Jara, sin ninguna evolución en el tiempo, sino que un día es comunista y el día siguiente dice que no lo es... Eso es algo que no se lo cree nadie”, expresó. .

En cuanto a las diferencias que han tenido Jara y la directiva del PC, Santa Cruz apuntó que “es otro ejemplo más de lo pegada con chicle que está la coalición de la izquierda”.

“Ellos la verdad es que desde que se constituyeron como coalición después de su primaria, han tenido estas tensiones al interior de su coalición, en donde no se ponen de acuerdo, no operan como un bloque, y lo más paradójico es que la misma candidata opera siempre distinto que su propio partido, entonces es sólo un ánimo de unión por un fin electoral”, expresó.

“No es el momento de andar poniendo condiciones”

Consultado por otra parte sobre los dichos desde el Partido Nacional Libertario, luego de que Joahnnes Kaiser afirmara que un día después de la elección “se reordenan las cartas”, y, contrario a su jefe de campaña, especificó que “en ciertas materias específicas” sí incluiría a Amarillos, Demócratas y Evópoli, el timotel de Evópoli expresó que “no es el momento de andar poniendo condiciones”.

“Nosotros estamos concentrados en ganar la primera vuelta, eso es lo que tenemos el próximo domingo, luego veremos qué ocurre“, sostuvo.

Asimismo, Santa Cruz descartó que pudiesen “pasar la cuenta” en caso de que Evelyn Matthei sea quien avance.

“No es la forma de hacer política, cuando uno comienza a pasarse la cuenta. Esto no se trata de temas personales, esto se trata de poner a Chile primero y sus problemas”, declaró.