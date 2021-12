Presidente de la Cámara ante eventual llegada de Camila Vallejo al gobierno: “Tiene un rol y un perfil muy diferente que le ha podido cambiar la cara al PC”

Esta mañana, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Diego Paulsen (RN), abordó la conformación del próximo gabinete que será parte del gobierno del Mandatario electo, Gabriel Boric.

El triunfador de la segunda vuelta presidencial y también diputado por Magallanes se dio un mes como plazo para nombrar al futuro gabinete, por lo que ya se están discutiendo los eventuales integrantes y la fórmula que se utilizará para organizar cada cargo ministerial. Y si bien ya suenan algunos nombres para encargarse de las vocerías, lo cierto es que nada se ha oficializado.

Es así que, en conversación con Radio Duna, este martes Paulsen se refirió a las características que debiese tener la próxima persona que asumirá el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), uno de los cargos claves para conformar una relación entre el Ejecutivo y el Congreso.

Según el presidente de la Cámara Baja, quien sea designado para esa cartera deberá “tener una coordinación directa con el presidente y tiene que tener la capacidad de negociación sin estar hablando con el presidente cada cinco minutos”.

“Yo creo que hoy las tomas de decisiones y los acuerdos que se van a tomar en la Cámara van a ser tratarías largas que van a necesitar de un ministro empoderado, muy cercano al presidente y que tenga claro qué es y lo que no puede ceder en su programa de gobierno”, agregó.

En ese marco, fue consultado por algunos nombres que suenan para conformar el próximo gabinete, como el de la diputada comunista Camila Vallejo. Al respecto señaló que, si bien “el Partido Comunista juega un rol muy duro en las tratativas y en las negociaciones” cuestionó si sea “el perfil” de la parlamentaria el indicado para la Segpres.

“Conociendo a la diputada Vallejo, tiene un rol perfecto que podría jugar en un comité político, no sé, con la vocería de gobierno. Creo que tiene un rol y un perfil muy diferente que, además, le ha podido cambiar la cara al PC”, precisó.

Otro de los nombres que han surgido ha sido el del diputado RD, Giorgio Jackson. Sin embargo, y de acuerdo a las características que según él debiese tener la cabecera de la Segpres, Paulsen descartó que el exjefe político de la campaña presidencial de Boric tenga “la experiencia”, pero aseguró que “cumple con el perfil” para asumir la vocería.

“Yo no sé si el diputado Jackson, recordando los roles que ha jugado en los acuerdos, es finalmente un hombre con la experiencia (...) no le ha ido bien en los acuerdos. Recordar que se han bajado de varios acuerdos, sobre todo en el plan económico de los mil millones de dólares donde estaba todo listo, ellos se sumaban y finalmente terminaban bajándose. Si mal no recuerdo era él quien lideraba el acuerdo”, declaró.

Pero aseguró que “yo tengo una buena impresión de Giorgio, creo que cumple con el perfil de ser cercano al presidente, de conocer claramente el programa de gobierno y tiene la capacidad de poder negociar sin estar colgado del teléfono con el presidente”.