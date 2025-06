Presidente de la Cámara de Diputados advierte que la oposición está lista para enfrentar a Jara en noviembre

El presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), se unió a las reacciones al triunfo de la candidata del PC, Jeannette Jara, en las primarias presidenciales del oficialismo.

Mediante un breve video, el parlamentario sostuvo: “Valoramos todo proceso democrático, pero la baja participación en estas primarias es un elemento que debe llamar a la reflexión del oficialismo”.

Luego, advirtió: “Como oposición estamos listos para enfrentar a cualquier candidato, y si es de la extrema izquierda, con más fuerza aún defenderemos la libertad y nuestras ideas” .

“Chile no quiere repetir los fracasos de Cuba o Venezuela. Y lamentablemente, los grandes perdedores hoy fueron los comerciantes que no pudieron trabajar por una elección que no logró convocar”, cerró el líder de la Corporación.