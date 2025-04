Diputado Castro (RN), presidente de la Cámara, desaprueba que Matthei compita en primarias solamente con Carter

El nuevo timonel de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), se incorporó al debate presidencial de cara a las elecciones de fin de año. Si bien mostró cierta reticencia, entregó su visión sobre las primarias en su sector.

Hasta en momento en Chile Vamos aún no está zanjado con quién competirá Evelyn Matthei (UDI) en primarias. Y es que, José Antonio Kast (republicanos) y Johannes Kaiser (PNL) ya dejaron claro que para ellos no es una opción. Ximena Rincón (Demócratas), por su parte, sigue en la recolección de firmas para lograr inscribirse como candidata.

Así las cosas, el nombre que va quedando en el mapa es el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter (IND), pero su posible candidatura no ha tenido acogida -aún- en el conglomerado.

Rodolfo Carter dice que le ganará a Evelyn Matthei. JAVIER SALVO/ATON CHILE

Así lo manifestó el nuevo presidente de la Corporación en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción.

Al ser consultado sobre si cree que habrán primarias en la derecha, Castro respondió que “esperaría” que sí, “por lo menos con aquellos que están arriba en las encuestas”.

Luego, al ser inquirido directamente sobre si Matthei debería ir a una primaria solo con Carter, el diputado contestó: “No, no, no. No lo veo”.

Pese al escenario, la misma candidata Matthei ha enfatizado en que seguirá insistiendo en realizar dichos comicios.