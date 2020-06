Presidente de la Cámara de Diputados valora aprobación de proyecto que limita la reelección: “Es un traje a la medida de Chile, la sociedad lo pedía a gritos”

El presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen (RN), valoró la aprobación del proyecto que limita la reelección de parlamentarios y otras autoridades.

“Esto es un traje a la medida para Chile. Chile necesitaba un proyecto de ley como este, la política chilena necesitaba un proyecto, un traje a la medida como este. No podía ser ya tuviéramos parlamentarios que llevaran 30 años ocupando su cargo sin moverse”, expresó en conversación con Duna en Punto de Radio Duna.

Paulsen estimó la importancia de la aprobación de esta iniciativa “para que de una vez por todas dejemos la comodidad de nuestros cargos públicos y podamos enfrentar circunstancias diferentes a la que hemos vivido, en mi caso, en los últimos ocho años, en el caso del senador (Juan Pablo) Letelier 30 años y así sucesivamente”.

Según Paulsen, los parlamentarios que se expresaron en contra de esta iniciativa “hoy día perdieron en sus ideales en el proyecto de ley. No tengo duda que es un traje a la medida de la sociedad chilena, que pedía a gritos este tipo de cambios”.

“Yo lo he dicho abiertamente: dos periodos en el mismo cargo público es suficiente. Y lo he dicho abiertamente no me voy a repostular a un cargo público”, agregó. De hecho, hay 50 parlamentarios que no podrán repostularse.

“Los políticos en Chile estamos acostumbrados a perpetuarnos en los cargos. Lo que tenemos que hacer es salir a buscar nuevos horizontes. Entender lo que es el mundo privado”, complementó.