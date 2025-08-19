Presidente de la Cámara por proyecto que fija multas por no votar: “Si el gobierno no avanza lo vamos a hacer nosotros”

El presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), abordó la ley sobre las multas por no votar, en el marco del voto obligatorio, previo a las elecciones presidenciales de noviembre próximo y apuntó al gobierno indicando que han “dilatado” la iniciativa.

El proyecto deberá ser despachado este martes en la comisión de Gobierno Interior, según un compromiso que adquirió la misma instancia, para llegar a la Sala de la Cámara Baja.

“ Mañana se va a informar si hay una sesión especial llamada por la presidencia durante esta semana o el día lunes a vuelta de la distrital , pero quiero avisar que por lo menos esta cámara, si es que la comisión de Gobierno cumple con lo que comprometió, nosotros vamos a despachar lo antes posible ese proyecto de ley”, explicó el diputado.

“Nos parece importantísimo realmente para que la democracia siga presente y que un voto obligatorio sea realmente obligatorio”, añadió el parlamentario.

Al ser consultado por la posición del gobierno, indicó que han tratado de “dilatarlo”. “Ha dilatado mucho algo que ellos exigían el año 2022 para una convención constitucional” apuntó Castro.

Añadiendo que “para ellos era importante que votaran absolutamente todos y hoy día vemos una vuelta de chaqueta absoluta, por eso es que yo me permití a través de mis atribuciones el tomar en consideración hacer una sesión especial. Si el gobierno no avanza lo vamos a hacer nosotros ”.