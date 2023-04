Presidente de la Cámara sale en defensa de Tohá en medio de diferencias con Apruebo Dignidad: “No busquemos responsables donde no los hay”

La tramitación de la ley Nain-Retamal dejó el ambiente crispado al interior del oficialismo, y particularmente la relación entre La Moneda y la coalición base del Presidente Gabriel Boric: Apruebo Dignidad.

Y es que desde el gobierno resintieron que, pese a sus esfuerzos en el Senado por alcanzar un acuerdo en torno a la norma que se publicó hoy en el Diario Oficial, los diputados FA y PC rechazaran en bloque el controversial artículo que consagró la “legítima defensa privilegiada” para funcionarios policiales y de orden público, dejando entrever las diferencias en torno a la agenda de seguridad impulsada a raíz del asesinato de tres funcionarios policiales en menos de un mes.

Las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, este domingo a La Tercera tampoco ayudaron a calmar los ánimos. Y es que la jefa de la seguridad pública atribuyó a una “desconfianza” y “trauma” de parte de Apruebo Dignidad (PC, FREVS, Acción Humanista y Frente Amplio) el rechazo que brindó esa coalición al artículo más controversial de la iniciativa.

La respuesta no tardó en llegar. La encargada de replicar a la secretaria de Estado en nombre del Frente Amplio fue la diputada Catalina Pérez -expresidenta de Revolución Democrática-, quien tras una reunión que sostuvieron las fuerzas de Apruebo Dignidad aseguró que “aquí no hay traumas, no hay odiosidades. Lo que hay es una búsqueda por dar respuesta eficiente y eficaz a lo que hoy día viven nuestras familias”.

Sin embargo, tras la habitual reunión del comité político ampliado, los dirigentes del oficialismo salieron a poner paños fríos e hicieron un llamado a calmar las declaraciones destempladas de lado y lado. Llamado al que se sumó, más tarde, el presidente de la Cámara de Diputados, el liberal Vlado Mirosevic.

“La ministra ha tenido liderazgo suficiente, lo que necesita es que al gobierno se le acompañe y se le empuje y no se le haga zancadillas. En ese sentido, nos busquemos responsables donde no los hay, la ministra ha puesto el mejor empeño, terminemos con esta guerra y pongámonos contra quién tenemos que pelear, una guerra contra la delincuencia”, solicitó la autoridad de la Cámara Baja.

Respaldó, además, la agenda de seguridad que ha impulsado la titular de Interior. “La ministra Tohá ha cumplido un buen papel, ha sido una ministra que sin complejos ha empujado una agenda de seguridad, ella viene de una sensibilidad de centroizquierda, por lo tanto creo yo ha tenido una capacidad y una amplitud de entender que la gente está demandando más seguridad”, apuntó.