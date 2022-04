Presidente de la UDI advierte “posibilidad” de que diputados gremialistas voten a favor del quinto retiro: “No estamos para resolverle un problema al gobierno en esta materia”

La Cámara de Diputados definirá este lunes el futuro de los dos proyectos de nuevos retiros del 10% de los fondos de pensiones que se tramitan en paralelo.

Uno de ellos es el denominado quinto retiro -impulsado por parlamentarios-, y el otro una iniciativa alternativa del gobierno, que si bien contempla la posibilidad de un desembolso de los ahorros, solo sería para un uso acotado de esos recursos, como es el pago de deudas.

Ambos proyectos llegan al hemiciclo con diferentes niveles de avance: el primero con informe negativo, luego de que fuera rechazado en general en la Comisión de Constitución, con votos en contra del Frente Amplio y del Partido Comunista; mientras que el proyecto del gobierno logró ser despachado íntegramente de la Comisión de Trabajo y de Hacienda, aunque también se agregaron algunos cambios que fueron ingresados por el Ejecutivo.

Sin embargo, aún no hay certeza de lo que pueda ocurrir durante la votación. En el denominado Socialismo Democrático todavía no cuadran a sus diputados, y en Republicanos y la UDI permanecen en estado de reflexión, hasta que el gobierno garantice que los fondos de pensiones -tanto los actuales como los futuros- serán inexpropiables. No obstante, esta jornada el Ejecutivo presentará un proyecto de reforma constitucional que declarará la inexpropiabilidad de los dineros en las cuentas de AFP.

Ad portas de la votación en la Sala, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, en conversación con Radio Cooperativa, abordó esta mañana la condición impuesta por su partido y cuál es el escenario que hoy podría desencadenarse en la Sala de la Cámara Baja por parte de los diputados gremialistas.

“El gobierno empieza a explicitar algo diferente que no había sido capaz de explicar. No había sido capaz de explicar con claridad si se van a respetar los ahorros individuales que hoy tienen las personas. Y ojo, que tampoco se ha querido explicitar respecto de lo que dice el programa de gobierno de si se van a respetar los ahorros futuros”, explicó el timonel de la tienda política.

“Acá hay una discusión que ni siquiera se trata de la realidad, de la necesidad de las cuarentenas -que era lo que ocurría con los retiros anteriores o con la falta de ayudas estatales-, sino que es definitivamente la posibilidad de que te roben la plata, y esa es la razón por la cual muchos parlamentarios que en su momento hemos estado en la posición de votar en contra de los retiros hoy estemos en esta reflexión”, agregó.

En ese marco, el timonel aseguró que, en caso de que no avance la reforma constitucional para declarar inexpropiables los fondos de pensiones, hay “una posibilidad” que los diputados UDI voten a favor del quinto retiro.

“Nosotros hemos definido que no estamos para resolverle un problema al gobierno en esta materia, si ni siquiera el gobierno es capaz de sentarse a conversar”, complementó, y agregó que “estamos en el marco de una negociación política”.

Sin embargo, insistió en que “yo creo que hoy se puede aprobar (el quinto retiro). Yo estoy disponible a conversar con el gobierno. En el Senado probablemente vamos a tener conversaciones sobre el tema de los retiros. A mí no me gusta el proyecto alternativo tampoco del gobierno, si tuviera por disposición profunda que votar los dos proyecto, los votaría ambos en contra”.

El representante de la Región de O’Higgins, además apuntó a la coordinación política frente a la votación de este lunes al interior de las dos coaliciones que sustentan al Ejecutivo: Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático.

“El gobierno no ha tenido ninguna capacidad de, primero, convencer a su propia coalición (...), del mundo socialismo democrático”, expresó, y agregó que “muchos parlamentarios han definido que van a votar a favor del quinto retiro libro e, incluso, en contra del proyecto alternativo que, además, es un proyecto que tampoco pone una solución al tema, demostró solo como se le dobló la mando al ministro (Mario) Marcel”.

Y remarcó que “hoy los que están en la posición de defender que esto es iniciativa exclusiva, que no se tiene que generar más daño previsional con los retiros, son los mismos que votaron a favor cuatro retiros antes”.

Durante la conversación, el presidente de la UDI también se refirió al debate constituyente y la polémica por el rechazo de la propuesta de norma que aseguraba explícitamente la exclusiva propiedad de los fondos de los trabajadores en la Convención Constitucional.

A su juicio, el gobierno del Presidente Gabriel Boric “tiene en la constituyente una cantidad importante de votos para declarar en ese lugar, que es la futura Constitución, que los fondos de pensiones van a ser inexpropiables y de propiedad de los trabajadores chilenos”, sin embargo, precisó en que “la pregunta es por qué no lo hacen”.

“Yo tiendo a buscar explicaciones con claridad por parte del gobierno”, sentenció.