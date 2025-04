Presidente de la UDI defiende liderazgo de Matthei y afirma sobre Kaiser que “lo que sube rápido, baja rápido”

El presidente de la UDI y diputado Guillermo Ramírez abordó esta jornada la carrera presidencial y la posición en que se encuentra Evelyn Matthei, así como también sobre los ánimos en la colectividad luego de que Manuel José Ossandón obtuviera la presidencia del Senado.

En entrevista con Radio Pauta, el parlamentario también destacó la importancia de hoy 1 de abril: “es un día muy especial para la UDI porque se cumplen treinta y cuatro años del asesinato de Jaime Guzmán. Vamos a estar con su familia y amigos en una romería y una misa para conmemorar este cobarde asesinato”, sostuvo.

Consultado sobre cómo quedaron los ánimos en la colectividad tras la elección en el Senado -en donde con 28 votos a favor Manuel José Ossandón fue elegido como presidente- Ramírez puntualizó que lo importante de esto “es sacar los aprendizajes”.

“En dos días aprendimos dos cosas muy importantes. El miércoles estuvimos divididos como oposición en el Senado y perdimos (...) Y al día siguiente, el jueves, en la Asociación Chilena de Municipalidades, votamos unidos, nos juntamos, y se ganó la presidencia de la Asociación Chilena de Municipalidades por primera vez en años.”, expresó.

En cuanto a si esta división por la que pasaron en el Senado podría repetirse en la votación de la Cámara, Ramírez indicó que eso “no va a pasar”.

“Esta ya es la quinta elección en la Cámara de Diputados, nosotros siempre hemos ido con un solo candidato, siempre hemos votado ordenadamente, lamentablemente no hemos podido conseguir la mesa porque ellos son más. Nosotros en la Cámara de Diputados somos menos y para poder ganar no basta con que trabajemos unidos y seamos disciplinados, necesitamos que la izquierda se indiscipline”, indicó.

Por otra parte, y consultado sobre la carrera presidencial y la posición en qué se encuentra Evelyn Matthei, indicó que observan las encuestas “con mucha atención, pero con mucha tranquilidad”, ya que ”nosotros sabemos que si hacemos las cosas bien nos vamos a mantener en el primer lugar”.

“El gran desafío de las candidaturas largas es que no pierdan el atractivo, no pierdan la energía. Evelyn Matthei en más de un año y medio de candidata sigue en el primer lugar”, sostuvo. “Estamos tranquilos y todo va según lo que nosotros hemos planificado”.

Las desventajas de la candidatura presidencial de Johannes Kaiser

Por otra parte, y sobre la posición de candidato presidencial Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, Ramírez fue claro en señalar que en política, “lo que sube rápido, baja rápido”.

“(Kaiser) ha tenido un rendimiento ideal en encuestas que es muy sorprendente, yo no miro a nadie en menos, yo he aprendido hace mucho tiempo en política que no existen los rivales débiles (...) Yo respeto y considero un fenómeno interesante, y a un rival competitivo a Johannes Keiser”, indicó. Sin embargo, “la falta de estructura” le jugará en contra.

“El hecho de que hoy en día está atrayendo un voto anti-establishment, cuando llega el momento de hacer las propuestas que le hagan sentido a los chilenos, que los chilenos evalúen quién efectivamente las puede sacar adelante, creo que ahí Johannes tiene una desventaja, o sea, tiene la desventaja de la novedad, que eso es algo objetivo, y tiene otras desventajas, como por ejemplo, el tema de tener un partido político, de tener fuerza territorial, yo creo que esas cosas terminan pesando cuando se entra en la campaña”, expresó.

En ese sentido y sobre qué cree que ocurrirá al momento de votar, Ramírez indicó que a su parecer Kaiser quedará en tercer lugar.

“No tengo ninguna duda de que si finalmente van los tres candidatos de oposición, va a salir primero Evelyn Matthei, que también tiene esa estructura, esa trayectoria, esa experiencia, la gente la conoce, luego va a estar, en mi opinión, José Antonio Kast, y yo creo -esto obviamente que nadie sabe el futuro, es lo que yo pienso- creo que va a estar Johannes Keiser”, sentenció.