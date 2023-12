Presidente de RD defiende a Crispi: “No hay ningún antecedente que le relacione con los delitos que se cometieron”

Durante la mañana de este martes, el timonel de Revolución Democrática, Diego Vela, se refirió a la permanencia del jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, bajo el marco del convenio entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, vinculada a exmilitantes de RD.

En entrevista con Radio Universidad de Chile, Vela abordó la investigación del caso. “Es bueno para nosotros que avance porque permite identificar las responsabilidades individuales que existieron en el caso y que la justicia sea la que determine los delitos que se cometieron. En ese sentido, en menos de un mes expulsamos a los militantes y también nos querellamos”, mencionó Vela.

El jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric ha sido cuestionado desde que se negó a asistir a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que buscaba aclarar las responsabilidades en el marco del escándalo de corrupción vinculado a la fundación Democracia Viva. Luego de negarse dos veces, asistió. Más tarde, recibió cuestionamientos por el momento en que se enteró del convenio.

Además, el pasado viernes se dio a conocer que el exdiputado fue citado a declarar en noviembre en calidad de imputado por la Fiscalía en medio de la investigación del lío de platas. Por esta razón en la oposición y algunos sectores del oficialismo, han pedido su renuncia al Mandatario.

Consultado sobre la continuación de Miguel Crispi en su cargo, Vela respondió que “él ha sido súper claro en todo momento, él ha entregado todos los antecedentes al respecto. Él fue a presentar a la comisión investigadora, que ahí hubo una discusión fuerte si es que correspondía o no ir, y yo creo que no hay que quedarse en eso, sino en los antecedentes que él presentó por escrito y después lo que él fue a exponer y ahí no hay ningún antecedente que le relacione con los delitos que se cometieron, eso yo creo que es importante poder clarificarlo”.

El presidente de RD siguió su discurso: “Esto está hoy en la justicia erradicado, él ofreció poder ir a presentar hacia allá los antecedentes y en ese sentido nosotros no vamos a hacer defensas corporativas. Hemos apoyado en todo momento que se entregue toda la información desde el partido, incluso compartimos todos los chats, todo lo que existía en el fondo, total transparencia. Desde Revolución Democrática no vamos a tener ningún centímetro para la corrupción, ni para la impunidad”.

Contraria a Vela, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic afirmó en CNN que “yo creo que es compleja la permanencia de él, porque cuando están estos casos en que volvemos y volvemos sobre los temas, finalmente quienes están ocupando estos cargos están sujetos a la crítica y no los dejan trabajar, entonces yo creo que es un problema para él”.