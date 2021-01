Presidente de RN advierte que los militantes que no apoyen a la carta presidencial del partido “corren el riesgo de pasar al Tribunal Supremo”

Sigue aumentando la tensión al interior de Renovación Nacional adportas del consejo general del partido que se realizará mañana y en donde la tienda debiera elegir a la carta presidencial que los representará en las primarias de Chile Vamos.

Esto porque a las peticiones realizadas por algunos militantes para que exista libertad de acción al interior de la colectividad, se sumó hoy el congelamiento de la militancia y la baja de la precandidatura a La Moneda del senador Francisco Chahuán.

Respecto al primer tema, que ha sido planteado por el diputado Tomás Fuentes y al cual ayer se sumaron un grupo de 13 parlamentarios del partido, el timonel Rafael Prohens, advirtió que quienes no apoyen a la carta de la tienda en la contienda presidencial arriesgan pasar al Tribunal Supremo (TS) del partido.

“El candidato es un militante del partido y de acuerdo a los estatutos del partido, dicen claramente que al ir de candidato del partido, todos deben comprometerse a la campaña de ese candidato”, dijo Prohens.

Para asegurar que quienes incumplan dicha orden “corren el riesgo de pasar al TS y será esa instancia cual será la sanción que correspondan (...) Todos los que estamos en esto que si mañana salimos a apoyar a alguien que no es del partido, habiendo un candidato del partido, corremos el riesgo de pasar al TS”.

En tanto, respecto al caso de los parlamentarios independientes que firmaron ayer la carta solicitando libertad de acción, Prohens aseguró que “se las doy”.

“Ayer, en su calidad de independiente, pidieron libertad de acción. Se las doy, porque la tienen desde ya, el hecho de ser independientes, los cuatro parlamentarios que firmaron esa carta, les permite a ellos tener libertad de acción como sea porque no parte de los registros del partido. Entonces le doy eso”, indicó.

Todo este tema se deberá resolver mañana en el consejo general del partido, donde ya se ha planteado la posibilidad de que el tema de la libertad de acción sea debatido en la instancia.

Críticas a la decisión de Chahuán

Por otro lado, Prohens también tuvo palabras para la determinación de Chahuán de congelar su militancia.

“Es lamentable que una persona que lleva muchos años de trayectoria en el partido tome una decisión como esa. Pero también quiero dejar claro que en el partido, el congelamiento de la militancia no existe. El por lo tanto, sigue siendo militante de RN y teniendo los mismos derechos que cualquier persona”, aseguró el timonel.

El senador Prohens agregó que “es lamentable que haya ocurrido. Y sobre todo que hace pocos días atrás habíamos estado conversando. El día lunes había participado en el consejo regional de Valparaíso, donde había alabado la gestión que habíamos hecho. Y hoy desconoce todo”.

“Lo inconsecuente de los dicho hoy por el senador Chahuán, que hace dos semanas atrás llegó solo, con gente, participando, trayendo el patrocinio de los consejeros a una elección que él consideraba democrática. Y dos semanas después se retracta de todo lo que dice. Entonces para mi gusto, nosotros le hemos dado garantías a todos los que quieran ser candidatos para que hagan sus postulaciones. Hemos recogido todas las indicaciones que nos han hecho, los propios vicepresidentes, partiendo por Nicolás Cerda”, aseguró.

Así mismo, cuestionó el hecho de que el parlamentario por la Región de Valparaíso comunicara su decisión en La Moneda, asegurando que manifestó su molestia a personeros de Palacio.

“Él utilizó un tema de salud para armar un punto de prensa en La Moneda que me parece inaceptable”, dijo.

En ese sentido el presidente de RN también se refirió a las críticas realizadas por el extimonel Carlos Larraín y señaló que “lo que ellos están buscando es que definitivamente Mario Desbordes no sea candidato y nosotros hemos fijado la fecha con anticipación”.

Por otro lado, apunto sus dardos a “dos integrantes” de la mesa directiva que no apoyarían sus decisiones: “Critican a la mesa y se critican a ellos mismos y no son capaces de salir de una mesa que no comparten”, dijo.

Respecto a las críticas en su contra por la renuncia de militantes, Prohens afirmó que “conmigo renunciaron tres diputados de 36, cuando él (Chahuán) era parte de la mesa del partido, renunció una senadora, tres diputados y nadie dijo nada”.

Elecciones nacionales de RN el 15 de mayo

Finalmente, Prohens comunicó que hoy se decidió que las elecciones nacionales del partido se lleven a cabo el 15 de mayo.

“Hoy nos reunimos como mesa para fijar el 15 de mayo para las elecciones nacionales de RN. Por lo tanto, siempre hemos ido cumpliendo todos los calendarios que se han comunicado, que se han conversado con ellos con antelación, también con el Canciller en reuniones y senadores, en la cual se ha dado a conocer todo lo que se ha ido cumpliendo”, dijo.