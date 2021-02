Presidente del PRI por candidato único en Renca: “¿Qué responsabilidad tenemos de contar con el único competidor que tuvo la valentía de enfrentarse al alcalde Castro?”

El presidente del PRI, Rodrigo Caramori, dice que no están dispuestos a apoyar una ley exprés que permita la repostulación del alcalde de Renca y exmilitante DC, Claudio Castro, cuya candidatura fue rechazada por el Tricel a raíz de una apelación presentada por su partido. Así, de no prosperar otro recurso interpuesto por el edil, César Monsalve, el postulante del PRI, será el único candidato que competirá por la alcaldía de la comuna.

“Cuando una persona incumple la ley, le echa la culpa a otra”, afirma Caramori, ante declaraciones del propio Castro, quien acusó al PRI de articular una “acción mañosa” para eliminar la competencia.

¿Desconoce la responsabilidad del PRI en que Castro fuera inhabilitado? ¿No fue su partido el que apeló al Tricel, lo que en la práctica terminó con su candidatura?

Estamos hablando del mundo al revés. Aquí, algunos medios han tratado de poner la atención en el candidato César Monsalve, que ha cumplido con la ley, con los tiempos y las formas. Una columna de Paula Escobar en La Tercera puso el foco en un partido que también está cumpliendo con la ley, y no lo estamos poniendo en quien corresponde, que es una persona que estuvo cuatro años en el cargo, que durante ese tiempo pudo haber renunciado cuando correspondía a su militancia en el partido con que fue electo alcalde, y le están cargando la mata a personas que no corresponde. Acá el que tendría que dar respuestas y decir por qué no fue riguroso y no cumplió la ley que todo el mundo conoce, en especial quienes nos dedicamos a lo público, es Claudio Castro. La explicación no la debiera dar el PRI ni mucho menos Monsalve.

El actual alcalde dijo que su renuncia al partido fue ingresada al Servel el 26 de octubre de 2019, sin embargo, en los registros aparecía con fecha del 27 de octubre de 2019. ¿Estas explicaciones no son suficientes?

Hoy los tribunales de justicia han dicho que el señor Claudio Castro incumplió la ley. Y cuando una persona incumple la ley, le echa la culpa a otra persona.

¿Le parece correcto que los ciudadanos no tengan la opción de elegir entre más de un candidato?

¿Qué responsabilidad le atañe al PRI y al futuro alcalde Monsalve de ser el único competidor que tuvo la valentía de enfrentarse al alcalde Castro? No fuimos nosotros los que impedimos que cualquier otro candidato, de manera independiente o de algún sector político, pudiera estar en la papeleta.

¿Estarían dispuestos a apoyar una ley exprés que permita postular a Claudio Castro?

Muchos candidatos, tanto a concejales y candidatos a alcalde en nuestro partido, sufrieron las consecuencias de esta misma ley y después, ante el Tricel, no pudimos acreditar que ellos tenían la independencia correspondiente para poder postular bajo nuestro paraguas. Si vamos a abrir la puerta, hay que abrirla a todo Chile, para todos los candidatos, todos los partidos y todos los cargos. Lo que me pregunto es: ¿vamos a mandar una buena señal a la ciudadanía o vamos a estar arreglando las cosas para beneficio de los propios políticos? ¿Vamos a hacer una ley para elegir a una persona? ¿Haríamos lo mismo si se llamara Juan Soto, de la comuna de Conchalí, por ejemplo? ¿Por qué el candidato Castro va a tener un trato distinto al que tuvieron los otros candidatos a lo largo de todo Chile?