Presidente del Senado en su alocución ante el pleno del Consejo Constitucional: “No conozco ninguna democracia en el mundo que pueda funcionar con 21 partidos”

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), llegó este jueves como invitado al Consejo Constitucional para intervenir en la sesión de pleno que tuvo el órgano redactor.

En su intervención, planteó sus dudas respecto al actual sistema político que rige en nuestro país, así como también el que se propone en el anteproyecto elaborado por la Comisión Experta. Coloma afirmó en primer lugar no conocer “ninguna democracia en el mundo que pueda funcionar con 21 partidos”, a propósito del número de colectividades que actualmente tienen representación en el Congreso Nacional y del umbral electoral de 5% que propusieron los expertos como medida para combatir la fragmentación política.

En esa línea, hizo hincapié en que el poder Legislativo esté dotado de estabilidad en desmedro de la representatividad que asegura el actual sistema D’Hont. En ese marco, planteó una segunda duda respecto del tamaño de los distritos. “Tengo una duda severa respecto de si el tamaño de los distritos ayuda a que la estabilidad se armonice con la legítima representatividad”.

Como ejemplo puso su propia experiencia como candidato al Senado, indicando que “necesitaba interpretar a grandes mayorías. No estoy diciendo que haya que volver al sistema anterior (binominal), pero el tamaño de los distritos sí importa”, insistió el timonel del Senado. Todo eso en medio de la intención de republicanos y algunos sectores de Chile Vamos de reducir la cantidad de escaños que tiene la Cámara.

En las consultas de los consejeros al presidente del Senado, el representante del Partido Republicano, Jorge de la Maza, planteó “la posibilidad de reducción el número de escaños parlamentarios”.

“Es innegable que el actual número de escaños parlamentarios es parte e la dificultad para la formación de consenso y además propicia el fraccionamiento, dificultando la eficiencia legislativa, prueba de lo cual son los problemas acontecidos desde la derogación del sistema binominal el año 2016″, argumentó de la Maza.

Desde el oficialismo, la consejera y delegada María Pardo (CS), señaló que “el presidente del Senado ha criticado la distribución de escaños apuntando al riesgo de que los y las candidatas le hablen a los nichos y no al país. Yo le preguntaría, ¿no es Chile un país profundamente plural? El pluralismo es uno de los valores fundamentales de la democracia (...) y ello no es posible sin la representación de las distintas voces de la ciudadanía en el Congreso. Me parece que la reducción del número de escaños va en la dirección contraria a este ideal”, argumentó Pardo.

“El número de parlamentarios es completamente discutible”

Consultado en un punto de prensa posterior al pleno del Consejo, Coloma indicó que en la conformación del poder Legislativo “el número de parlamentarios es completamente discutible, no hay un número mágico”.

“El tema que más me importa a mí es que ojalá el número de electos por distritos sea menor, por último que se hagan más distritos, pero menos elegidos, porque mientras más dispersas sean las votaciones, más complejo es representar a las grandes mayorías”, planteó Coloma, dejando en claro que “es una idea que planteo a título personal”.

La fórmula que propone el presidente del Senado es que “pueden ser los mismos parlamentarios o menos, pero que los distritos no sean tan amplios en términos de que los electos tengan votaciones importantes, es un tema matemático que ayudaría a lograr mejores entendimientos”.

“Desde el punto de vista del número de electos, no del número de parlamentarios, sería mejor disminuirlos, uno puede dividir distritos que son muy grandes que eligen muchos (parlamentarios). Me parecería mejor dividirlos para que los parlamentarios puedan tener una vinculación más directa con las personas”, planteó el senador gremialista.

A juicio del senador, dicha fórmula “mejora la representatividad. Hay muchos constituyentes que lo plantearon igual, así que es un tema transversal, esto no es un tema de derecha o de izquierda, ojalá tratar de que los parlamentarios tengan la vinculación más directa con el distrito”.

En esa línea Coloma argumentó que “cuando uno elige de a muchos (parlamentarios) el público electoral se va estableciendo en nichos, uno necesita menos votos para ser elegido, a mí me gusta la idea de que necesiten más votos para ser elegidos”.

Consultado por si la fórmula que plantea considera la reducción de escaños en el Congreso, Coloma manifestó que “es una legítima discusión”.