Presidente del Senado por agenda acordada con el Ejecutivo: “Hay un gobierno que entiende que la seguridad tiene que abordarla con un nuevo criterio”

El pasado viernes, se ratificó el acuerdo alcanzado entre La Moneda y el Congreso para impulsar 31 proyectos de ley en materia de seguridad.

Tras zanjar diferencias con las fuerzas del oficialismo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, junto a los presidentes de ambas cámaras del Congreso -el senador Juan Antonio Coloma (UDI) y el diputado Vlado Mirosevic (PL)- ratificó el consenso y ahondó en algunas de las medidas, que deberán ser aprobadas en tres plazos distintos: 75, 150 y 365 días.

Esta mañana, el presidente de la Cámara Alta, el senador Coloma, valoró el acuerdo alcanzado entre ambos poderes de Estado y aseguró que las actuales autoridades de gobiernos entendieron que las materias de seguridad deben abordarse con un “nuevo criterio”.

“Creo que hay un gobierno que entiende que el tema de seguridad tiene que abordarlo con una nueva visión, un nuevo criterio, porque ya llegó la hora. Probablemente si usted me dice hace un año si esto hubiera podido pasar, yo creo que no, porque eran otras las lógicas que había, pero quedó a la vista las cosas que han ido sucediendo. Si bien es cierto esto no es un problema de hoy, pero sí ha aumentado al día de hoy, es cuando uno tiene el deber de ser autoridad y cortar los lazos con los que pudo haber tenido y enfrentar con realismo esos nuevos problemas. Es parte de la tarea de gobernar”, reflexionó el parlamentario UDI.

Entre las iniciativas que presentará el Ejecutivo, se busca aprobar normas que tienen por objetivo prohibir el porte de combustible en manifestaciones, instruir la obligatoriedad de cámaras corporales en procedimientos policiales, fortalecer las competencias preventivas de municipalidades, simplificar los procesos para la construcción de cárceles y mejorar la persecución financiera de los delitos, entre otras propuestas.

Además, el senador gremialista planteó que la seguridad es una temática que le “tocó” al actual gobierno y que aquello les ha significado un “reacomodo de voluntades” para enfrentar este desafío. “Gobernar nadie dijo que era fácil, tiene distintos matices, se les apareció el tema de la seguridad en donde habían tenido visiones distintas y que tienen la responsabilidad ahora de ser parte de la línea de solución y no simplemente de denuncia”, dijo Coloma.