SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Presidente Gabriel Boric ya se encuentra en Italia para visita oficial en la cual se reunirá con el Papa León XIV

Según apuntó el mandatario en una publicación en redes sociales, "nuestro objetivo es fortalecer los vínculos diplomáticos y la cooperación con el Vaticano en materias de paz, democracia, justicia social y cuidado del medioambiente".

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Presidente Boric llega a Italia.

Durante la madrugada de este lunes el Presidente Gabriel Boric llegó a Italia para iniciar la gira, en donde se reunirá con el Papa León XIV.

Según escribió Boric en su redes sociales en su llegada al país, "Llegamos a Italia para iniciar nuestra visita oficial al Vaticano, donde me reuniré junto a la delegación chilena con el Papa León XIV. Nuestro objetivo es fortalecer los vínculos diplomáticos y la cooperación con el Vaticano en materias de paz, democracia, justicia social y cuidado del medioambiente".

Junto con una serie de otras actividades, de acuerdo a lo que mencionó Boric, la visita contempla un encuentro con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, “con quien encabezaremos la conmemoración de los 50 años del atentado contra el ministro y diputado chileno Bernardo Leighton y su esposa Ana María Fresno, cometido por agentes de la dictadura en Roma”.

El Presidente se encuentra acompañado por el acompañado por el canciller Alberto van Klaveren; la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos; el presidente del Senado, Manuel José Ossandón; la senadora Loreto Carvajal y los senadores Sergio Gahona y Juan Ignacio Latorre.

Más sobre:PresidenteGabriel BoricItaliaPapa León XIV

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Quiénes son los 20 rehenes israelíes que podrían ser liberados este lunes por Hamas

Macrozona Sur: antisociales incendian camioneta en Ercilla y mujer resulta herida a bala

Dos temblores afectan a la Región de Coquimbo

Le disparó con una escopeta a su conviviente y se quitó la vida: Fiscalía y PDI investigan femicidio y suicidio en Ránquil

Trump advierte a Rusia que podría enviar misiles Tomahawk a Ucrania si Putin no pone fin a la guerra

Cadem: 52% cree que volverían las manifestaciones violentas si gana un candidato de oposición

Lo más leído

1.
La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

2.
Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

4.
Dos temblores afectan a la Región de Coquimbo

Dos temblores afectan a la Región de Coquimbo

5.
Kaiser profundiza en su postura sobre hijos de inmigrantes ilegales: “Las capacidades de Chile son limitadas”

Kaiser profundiza en su postura sobre hijos de inmigrantes ilegales: “Las capacidades de Chile son limitadas”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming

Presidente Gabriel Boric ya se encuentra en Italia para visita oficial en la cual se reunirá con el Papa León XIV
Chile

Presidente Gabriel Boric ya se encuentra en Italia para visita oficial en la cual se reunirá con el Papa León XIV

Macrozona Sur: antisociales incendian camioneta en Ercilla y mujer resulta herida a bala

Dos temblores afectan a la Región de Coquimbo

Transelec al Coordinador Eléctrico por apagón del 25F: hallazgos del auditor “no corresponden a incumplimientos”
Negocios

Transelec al Coordinador Eléctrico por apagón del 25F: hallazgos del auditor “no corresponden a incumplimientos”

China culpa a EEUU por el aumento de las tensiones comerciales

Deuda silenciosa: el alto costo de la contaminación en Chile

Geólogos descubren volcán de lodo submarino cerca de las costas de Chiloé
Tendencias

Geólogos descubren volcán de lodo submarino cerca de las costas de Chiloé

El Galaxy Z Flip 7 de Samsung es un plegable de concha asediado por la competencia

Podrían legalizar los tatuajes en Corea del Sur: cómo trabajan los tatuadores en medio de la censura

Francia termina sufriendo para batir a Noruega y es el último semifinalista del Mundial Sub 20
El Deportivo

Francia termina sufriendo para batir a Noruega y es el último semifinalista del Mundial Sub 20

Un oportunista Iván Morales aprovecha el regalo de River Plate y le da una histórica victoria a Sarmiento

Revive la victoria de Francia sobre Noruega y su clasificación a las semifinales del Mundial Sub 20

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”
Cultura y entretención

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”

Las fiebres del amor a escondidas: un relato de Jaime Bayly

La trastienda del último concierto de Lucybell: ver el fin de un coloso del rock chileno

Trump aterriza en Israel tras la puesta en marcha de la primera fase del acuerdo de paz con Hamas
Mundo

Trump aterriza en Israel tras la puesta en marcha de la primera fase del acuerdo de paz con Hamas

Quiénes son los 20 rehenes israelíes que podrían ser liberados este lunes por Hamas

Trump advierte a Rusia que podría enviar misiles Tomahawk a Ucrania si Putin no pone fin a la guerra

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes
Paula

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen