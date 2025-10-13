Presidente Gabriel Boric ya se encuentra en Italia para visita oficial en la cual se reunirá con el Papa León XIV
Según apuntó el mandatario en una publicación en redes sociales, "nuestro objetivo es fortalecer los vínculos diplomáticos y la cooperación con el Vaticano en materias de paz, democracia, justicia social y cuidado del medioambiente".
Durante la madrugada de este lunes el Presidente Gabriel Boric llegó a Italia para iniciar la gira, en donde se reunirá con el Papa León XIV.
Según escribió Boric en su redes sociales en su llegada al país, "Llegamos a Italia para iniciar nuestra visita oficial al Vaticano, donde me reuniré junto a la delegación chilena con el Papa León XIV. Nuestro objetivo es fortalecer los vínculos diplomáticos y la cooperación con el Vaticano en materias de paz, democracia, justicia social y cuidado del medioambiente".
Junto con una serie de otras actividades, de acuerdo a lo que mencionó Boric, la visita contempla un encuentro con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, “con quien encabezaremos la conmemoración de los 50 años del atentado contra el ministro y diputado chileno Bernardo Leighton y su esposa Ana María Fresno, cometido por agentes de la dictadura en Roma”.
El Presidente se encuentra acompañado por el acompañado por el canciller Alberto van Klaveren; la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos; el presidente del Senado, Manuel José Ossandón; la senadora Loreto Carvajal y los senadores Sergio Gahona y Juan Ignacio Latorre.
