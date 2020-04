Presidente Piñera: “Una cuarentena total no es sostenible”

Esta noche, en entrevista con T13, el Presidente Sebastián Piñera se refirió a las medidas de cuarentena que se han debido decretar en nuestro país debido a la pandemia del coronavirus.

Respecto a las voces –sobre todo alcaldes- que piden una cuarentena total, señaló que esta “no es sostenible”. Porque “nadie podría asegurar que las familias cuarentenadas tengan los medicamentos, los alimentos y los servicios básicos”.

Sobre lo mismo, comparó con el caso de otros países que tomaron la medida de manera anticipada “hoy están experimentando rebrotes que pueden ser más peligrosos que la situación original”.

Y destacó que las medidas del gobierno de tomar una cuarentena “estratégica y selectiva”, han sido tomadas en base a las recomendaciones de la OMS, del panel de expertos asesor y que por eso se han ido levantando las cuarentenas de forma paulatina “a medida que las circunstancias que la hicieron necesaria se han aminorado”.

“La solución definitiva va ser cuando tengamos la vacuna, pero eso no está en el horizonte cercano”, señaló. Y que no desea que esta pandemia se transforme “en una crisis social y económica”, y que por lo mismo se irá normalizando “gradualmente las cuarentenas”.

Eso sí, destacó que eso se mantendrán medidas preventivas como el toque de queda, el uso de mascarillas en el transporte público, el cierre de locales como pubs o restoranes, entre otras.

“Yo pienso que no hay discriminación arbitraria”

Además, abordó el problema que el Covid-19 ha generado en las cárceles. Destacó que se han tomado medidas como la restricción de las visitas “y así evitar los contagios”.

Asimismo, destacó el proyecto enviado de conmutación de pena de cárcel por reclusión domiciliaria a quienes por razones sanitarias estén en grupos de mayor riesgo de contraer el Covid-19, pero que –pese a su aprobación en el Congreso- no está efectivo debido al recurso que la UDI presentó en el TC respecto a los presos por crímenes de lesa humanidad de Punta Peuco para que sean incluidos. Al respecto, Piñera fue enfático y señaló: “Yo pienso que no hay discriminación arbitraria, porque lo que estamos aplicando son criterios objetivos”.

Y deslizó que la UDI “podría retirar” el requirimiento ante el Tribunal Constitucional.

Y sobre el proyecto de indulto por razones humanitarias, “muerte digna” como le llamó, señaló que eso al ser un derecho humano “no distinguimos por delitos”.

“No me habría bajado en Plaza Italia”

Además, Piñera fue consultado por un tema que ha causado revuelo en los últimos días, como la foto que el Mandatario se tomó en Plaza Baquedano, el epicentro de las manifestaciones sociales del Estallido social.

“Hay cosas que si pudiese retroceder en el tempo, no las haría de nuevo. Si volviera atrás, no me habría bajado (en Plaza Italia)”.

Y reiteró lo que ya ha señalado en anteriores oportunidades respecto que iba desde La Moneda a su casa, y “se emocionó” al ver la Plaza Italia tranquila, y se bajó para sacarse la foto con quienes resguardaban el lugar, además de reiterar que “lamenta” si alguien se sintió ofendido.

Asimismo, pidió que se investigue “hasta las últimas consecuencias” el caso de Gustavo Gatica. Y precisó que “en marzo estábamos mejor preparados” para enfrentar un nuevo estallido, refiriéndose al refuerzo de las medidas de seguridad y de la infraestructura de carabineros.