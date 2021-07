Presidente UDI asegura que está “casi completamente descartado” un acuerdo parlamentario con Republicanos

El presidente de la UDI, diputado Javier Macaya, aseguró esta jornada que está “casi completamente descartado” un acuerdo parlamentario con el Partido Republicano de José Antonio Kast, de cara a las elecciones de noviembre.

Esto en el marco de las diversas declaraciones que el ganador de las primarias de Chile Vamos, Sebastián Sichel, ha dado sobre el tema, donde ha asegurado que no quiere pactar con la tienda de Kast para dichos comicios.

“Está casi completamente descartado (un acuerdo). José Antonio definió un camino propio que fue no ir a la elección primaria de nuestro sector, que fue tener y empezar a esbozar su propia lista parlamentaria. Es parte de un camino que yo lo lamento”, aseguró Macaya.

El timonel UDI agregó que “me hubiese gustado que hubiésemos confluido en un camino común. Ahora, la definición la tomó él. Y en esto uno no puede pretender obligar, forzar ni tampoco puedes pretender que tengas los beneficios de estar en una coalición sin estarlo y no tener ninguna obligación también por el hecho de no estar en la coalición”.

El fin de semana, en entrevista con La Tercera, José Antonio Kast consultado por la posición de Sichel en esta materia aseguró que “en ese punto está equivocando el camino. Lo que espero que tenga claro es que si yo paso la segunda vuelta, voy a necesitar de su apoyo, y si él pasa, lo más probable es que va a solicitar nuestro apoyo. Por eso es tan importante que tengamos identificado claramente que el adversario está en la ultraizquierda y se llama Gabriel Boric”.

Cadem

Por otro lado, Macaya también abordó los resultados de la última encuesta Cadem, que sitúa a Gabriel Boric (FA-PC) liderando con un 30% las preferencias presidenciales, seguido por la carta de Chile Vamos con un 25% y más atrás la carta DC, Yasna Provoste con un 15%.

En ese sentido, el gremialista se mostró confiado en que Sichel y Boric serán las cartas que se medirán en una eventual segunda vuelta por La Moneda.

“Creo que la primaria marcó lo que eventualmente será la segunda vuelta. Creo que los sectores que mostraron gobernabilidad, Chile Vamos con nuestro candidato Sebastián Sichel y la izquierda con el PC, el FA, con Gabriel Boric, son los que probablemente van a pasar a segunda vuelta. Yo no tengo ninguna duda de que la candidatura de Sebastián Sichel solo puede crecer”, señaló.

El timonel UDI agregó que Boric “va liderando por un par de puntos. Yo creo que cuando se vaya visibilizando también los aspectos programáticos que están contenidos (...) y cuando tu propones que los cambios sociales se puedan hacer, pero que se hagan en paz, por el lado de Sebastián Sichel. Y por el otro lado, propones cambios sociales que no tienen sustento en la realidad económica, desde el punto de vista de cómo los vas a llevar adelante y, es más, validas la violencia como método de consecución también de esos cambios, creo que hay una diferencia radical en el proyecto para Chile y en cómo va a empatizar Chile respecto de esos dos proyectos”.

Sobre la Unidad Constituyente, el diputado afirmó que “lo que muestra la Unidad Constituyente, que es más bien tratar de rememorar o revivir una Concertación con rostros que han mutado a la izquierda. No tengo ninguna duda de que las señales que se están entregando por Yasna Provoste por la propia Paula Narváez van más bien a un sector al que a ellos aspiran a llegar y abandonaron un sector de centro más moderado, y lo que creo que va a ocurrir en ese espacio es la demostración de falta de proyecto colectivo, de gobernabilidad”.

En tanto, finalmente y consultado por eventuales roles que pudiesen tener los partidos oficialistas en la campaña del expresidente del BancoEstado, aseguró que “yo creo que hoy los partidos más que pedirle a Sebastián roles, porque preguntaban acá por los espacios que los presidentes o las personas podríamos tener en esa candidatura es dejarle el espacio a él y convocar a personas nuevas, a sumar. Acá lo que se trata justamente es que nuestro sector vaya sumando (...) sino que hablarle a los chilenos, a sus causas, a sus incertidumbre y a lo que esperan para el futuro del país. Yo creo que Sebastián Sichel va a poder construir eso y creo que va a ser el próximo Presidente de Chile”.