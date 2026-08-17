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    Política

    Presidentes oficialistas remarcan que dudas por la reforma constitucional de seguridad “se van aclarando” tras comité político

    "La UDI ya está tranquila y que creemos que el proyecto que se va a presentar mañana va a contar con un apoyo amplísimo en el Congreso", señaló este lunes Guillermo Ramírez, quien el domingo en entrevista con La Tercera había mostrado sus dudas ante la iniciativa.

    Por 
    Joaquín Barrientos
     
    Pedro Rosas
    Santiago 17 de agosto 2026. Katherine Martorell junto a los presidentes de la UDI Guillermo Ramirez y del partido Republicano, Arturo Squella, se dirigen a un punto de prensa luego de una nueva reunion del Comite politico en el palacio de gobierno Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Los presidentes y dirigentes del oficialismo sostuvieron este lunes un nuevo encuentro del comité político en La Moneda, instancia en que se abordó la pronta presentación en el Senado de la reforma constitucional en seguridad que espera llevar a cabo el Ejecutivo.

    Tras la instancia, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, enfatizó ante la prensa que “cada una de las aprehensiones, todas legítimas, se van aclarando”.

    Y es que la semana pasada la filtración de un borrador de la iniciativa por parte de La Tercera generó discusión en la interna del oficialismo, con posturas contrarias a modificaciones como la referida a las restricciones a prestaciones de salud a condenados por terrorismo o crimen organizado.

    Lo que hizo el ministro de Seguridad es explicar precisamente la reforma más allá de las distintas versiones de borradores en el fondo que han circulado. Porque cuando uno lee la versión que efectivamente vamos a tener a la vista el día de mañana en la cuenta en el Senado, y uno une cada uno de los artículos o de las modificaciones que se hacen, uno entiende precisamente que lo que se está proponiendo acá efectivamente es intenso, es duro, pero en ningún caso se pretende dejar a alguien sin las prestaciones básicas de salud”, remarcó el senador oficialista.

    Santiago 17 de agosto 2026. El presidente del partido Republicano, Arturo Squella, se habla con la prensa luego de una nueva reunion del Comite politico en el palacio de gobierno Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Mientras tanto, el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, remarcó que “cuando mañana el gobierno presente las reformas constitucionales en el Congreso va a recibir un amplísimo apoyo en el Congreso”.

    El timonel del gremialismo precisamente había sido uno de los que mostró sus dudas frente al borrador conocido. De hecho, en entrevista con La Tercera, señaló que “en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”.

    Postura que al parecer habría modificado tras la conversación sostenida durante esta jornada con el ministro de Seguridad, Martín Arrau.

    Santiago 17 de agosto 2026. El presidente de la UDI Guillermo Ramirez habla con la prensa luego de una nueva reunion del Comite politico en el palacio de gobierno Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Lo que puedo decir es que la UDI ya está tranquila y que creemos que el proyecto que se va a presentar mañana va a contar con un apoyo amplísimo en el Congreso, en las dos cámaras”, enfatizó el diputado.

    Nosotros teníamos aprensiones respecto a las formas y creo que estamos todos de acuerdo en que es posible avanzar en una agenda robusta, yo diría dura, de seguridad respetando y protegiendo, sobre todo, la institucionalidad de la Constitución. Por eso me voy de este comité político contento y creo que lo que se viene para Chile en las próximas semanas con esta agenda de seguridad es extremadamente positivo”, añadió el parlamentario.

    Más sobre:Comité políticoOficialismoArturo SquellaGuillermo RamírezReforma constitucionalSeguridad

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