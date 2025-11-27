BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Primer debate de cara al balotaje: Kast lanza dardos al gobierno y apunta contra vocero de Jara imputado en caso ProCultura

    De traje azul y corbata roja, el republicano -que fue el primero en llegar al debate y decidió no hablar con la prensa- cumplió con su libreto programado para esta jornada: atacar al gobierno. No solo eso, aprovechó de apuntar contra uno de los nuevos integrantes del comando de Jara, que está imputado en el caso ProCultura.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Santiago, 27 de Noviembre de 2025. Debate Presidencial del Hogar de Cristo en Radio Cooperativa Candidatos presidencial en el estudio Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    Puntuales a las 08.30 de este jueves, los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast ya se encontraban listos para participar de su primer debate de cara a la segunda vuelta.

    El foro social -organizado por Radio Cooperativa junto al Hogar de Cristo- estuvo centrado en las políticas sociales que promueven los aspirantes a La Moneda.

    Tal como se esperaba, el encuentro no fue solo para escuchar propuestas, sino que también dio lugar para los roces entre los candidatos. Mientras Kast se enfocó en criticar la gestión del gobierno, Jara cuestionó sus iniciativas.

    Por ejemplo, cuando se estaba discutiendo sobre el acceso al agua en zonas rurales, el republicano lanzó: “Se inauguró una planta desaladoras gigantesca, la Pelambre, y el Presidente de la República fue a reconocer, a inaugurar, y solo tuvo crítica para lo que le hicieron. Eso no está en el buen ejemplo”.

    De inmediato fue interrumpido por su contendora que le reclamó: “Bueno, pero conversalo con él, aquí estamos respondiendo a una pregunta”.

    “Yo no era ministro mientras él decía eso”, replicó Kast. Jara se defendió diciendo: “Y tú fuiste diputado 16 años y no hiciste nada porque llegara el agua a las personas”.

    Fundaciones

    Llegado el momento, el candidato sacó a flote el polémico caso Convenios que explotó en este gobierno a mediados de 2023.

    “Quiero agradecerle a la Organización de la Sociedad Civil, son más de 200 mil que están hoy día activas, y que quizás el golpe más duro que recibieron fue fruto del tema de los convenios, porque se sembró la desconfianza por unos pocos que se aprovecharon de los recursos de todos”, lanzó el republicano.

    “Temas como el campamento, temas del abuso de la confianza de las personas. Eso golpeó profundamente a estas Organizaciones de la Sociedad Civil, que suplen gran parte de la labor que hace el Estado”, agregó.

    Jara tomó el guante y respondió: “Yo me acuerdo de la fundación Manicure donde estabael diputado republicano compañero aquídel candidato Kast, que está ahora está con prisión preventiva, precisamente lo que hizo fue aprovecharse de unos recursos destinados por el CENSE para capacitar a mujeres emprendedoras”.

    Kast contestó: “Este año han cerrado más fundaciones que en ningún otro año, y eso no es solamente por el tema de las fundacioens, es por las trabas. El tema fundaciones afectó y nosotros tuvimos un tema con una persona que está presa, pero Jeannette tiene de vocero al gobernador de Antofagasta que hoy es sujeto de interés de la Fiscalía por el tema de la fundación de Larraín, del mural más caro de Chile, donde se robaron la plata de los campamentos”.

    “El único preso que hay hoy día por el caso Convenios es un diputado republicano, entonces más allá porque también está imputado el gobernador de la derechade la Araucanía, hay gente de todos lados, pero el único preso es (Mauricio) Ojeda”, replicó Jara.

    En sus minutos de cierre, el republicano -que a ratos miraba a Jara- plasmó lo siguiente: “Esta instancia es muy relevante, hablar sobre el tema de la pobreza, la marginalidad, la inmigración, el emprendimiento social”.

    “Quiero enviar un mensaje de esperanza, decir que muchas de las cosas que a ustedes les ha tocado vivir van a cambiar, van a cambiar para bien, sea quien sea el gobierno, porque si gana Jeannette, nosotros vamos a colaborar y vamos a empujar y vamos a preocuparnos de que se hagan las cosas”, continuó.

    “Nosotros vamos a trabajar en conjunto con las distintas organizaciones de la sociedad civil porque confiamos en ellas y el Estado requiere esta organización de la sociedad civil para avanzar. Tenemos hoy día el mejor ejemplo en el tema de la Teletón, una organización de la sociedad civil que muchos cuestionaron, que muchos se opusieron, que muchos dijeron no servía”, agregó.

    “Si no existiera la Teletón, si no hubiese persistido don Francisco, a pesar de los dichos que algunos decían que hoy día tienen cargos de liderazgo importante, bueno, ¿dónde estarían? Mire los dichos de Gabriel Boric. Antes de ejercer un rol más importante, ¿sobre cuál era su mirada la Teletón? No quería la Teletón, y mire lo que ha ganado Chile con la Teletón. Así que mañana seguramente nos vamos a encontrar y también se lo voy a decir de frente. Me alegro, Presidente, que haya cambiado de opinión", cerró el republicano.

    Más sobre:José Antonio KastEleccionesPresidencialesJeannette Jara

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fondo de pensiones E se encamina a cerrar con su mayor alza a noviembre desde su creación

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”

    Corte Suprema confirma rechazo a demanda de Carozzi contra Masterfoods por uso de la frase “8 de cada 10 gatos prefiere Whiskas”

    “¿Tú crees que con eso vas a mejorar la pobreza?”: Jara intensifica interpelaciones a Kast en Foro Social

    La crítica de Zandra Parisi a Kast: “Decirle no a Don Francisco es decirle no a la Teletón”

    Con los éxitos de AC/DC: así fue la elogiada presentación del Orfeón Nacional de Carabineros frente a La Moneda

    Lo más leído

    1.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    2.
    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    3.
    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    4.
    Kast responde advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Estoy seguro que la ciudadanía va a aislar a los violentos”

    Kast responde advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Estoy seguro que la ciudadanía va a aislar a los violentos”

    5.
    Estudiante hiere con un cuchillo a profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso

    Estudiante hiere con un cuchillo a profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Servicios

    Rating del miércoles 26 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 26 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Austria por la final del Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Austria por la final del Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Italia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Italia por el Mundial Sub 17

    Primer debate de cara al balotaje: Kast lanza dardos al gobierno y apunta contra vocero de Jara imputado en caso ProCultura
    Chile

    Primer debate de cara al balotaje: Kast lanza dardos al gobierno y apunta contra vocero de Jara imputado en caso ProCultura

    “¿Tú crees que con eso vas a mejorar la pobreza?”: Jara intensifica interpelaciones a Kast en Foro Social

    La crítica de Zandra Parisi a Kast: “Decirle no a Don Francisco es decirle no a la Teletón”

    Fondo de pensiones E se encamina a cerrar con su mayor alza a noviembre desde su creación
    Negocios

    Fondo de pensiones E se encamina a cerrar con su mayor alza a noviembre desde su creación

    Corte Suprema confirma rechazo a demanda de Carozzi contra Masterfoods por uso de la frase “8 de cada 10 gatos prefiere Whiskas”

    Ipsa vuelve a superar los 10.000 puntos y el dólar sube en jornada marcada por feriado en Estados Unidos

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”
    Tendencias

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”

    Con los éxitos de AC/DC: así fue la elogiada presentación del Orfeón Nacional de Carabineros frente a La Moneda

    Tormentas eléctricas, lluvia y granizo: qué regiones serán afectadas por el ciclón subtropical

    Locura total: hinchas de Flamengo invaden el bus del equipo en la despedida previa a la final de la Copa Libertadores
    El Deportivo

    Locura total: hinchas de Flamengo invaden el bus del equipo en la despedida previa a la final de la Copa Libertadores

    Una calle a su nombre y el primero en el Muro de Leyendas: el emotivo homenaje del Monterrey para Humberto Suazo

    “Se lo entregan a cada jugador que logra salir campeón”: Claudio Bravo defiende su título en la Champions League en 2015

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas
    Finde

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Isn’t it a Pity, George Harrison y una canción rescatada del olvido
    Cultura y entretención

    Isn’t it a Pity, George Harrison y una canción rescatada del olvido

    Los primeros detalles de la serie de Don Ramón: “Chespirito fue un éxito rotundo”

    Así se creó revelador documental chileno sobre Palestina: “Gaza hizo que el mundo despertara”

    Las autoridades de Gaza elevan a más de 300 los muertos por ataques de Israel pese al alto el fuego
    Mundo

    Las autoridades de Gaza elevan a más de 300 los muertos por ataques de Israel pese al alto el fuego

    El día después: ¿qué pasaría en Venezuela si se va Maduro?

    De Michelle Bachelet a Mia Mottley: los nombres que suenan para el cargo de secretario general de Naciones Unidas

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida
    Paula

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile