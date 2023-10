Proceso constitucional: Elizalde dice que “se debió hacer un mayor esfuerzo” para arribar a un texto “que fuera expresión de un acuerdo sustantivo”

El actual proceso constitucional este lunes cierra una de sus etapas más importantes. Esto, porque en esta jornada el Consejo tiene previsto realizar la última votación del texto íntegro. De esa forma, se despachará de manera oficial la propuesta de nueva Carta Magna, para que sea plebiscitada el próximo 17 de diciembre. Para eso, en el plenario deberá ser visada por 3/5 del órgano, es decir, al menos 30 votos.

En ese contexto, tras finalizar un nuevo comité político ampliado, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, se refirió a la postura que adoptará el Ejecutivo de cara al plebiscito de salida.

“En alguna medida, creo que se debería haber hecho un mayor esfuerzo para arribar a un texto que representara la diversidad de la sociedad chilena, para no repetir los errores del pasado. Una Constitución debe ser un espacio de encuentro y proyectarse por décadas y para eso debe ser expresión de consenso sustantivo de nuestra sociedad, y por tanto se debió hacer un esfuerzo adicional en la materia”, partió diciendo el secretario de Estado ad portas de la última votación del pleno del Consejo.

A pesar de la crítica que lanzó al texto que se pretende plebiscitar, el ministro remarcó la decisión del gobierno de mantener la prescindencia respecto del proceso.

“En lo que respecta al gobierno, nosotros vamos a cumplir con nuestra obligación de informar. Creemos que la ciudadanía debe acudir a las urnas con toda la información posible, para que se forme una convicción de lo que considera mejor para el país, de tal manera que se exprese esa convicción en el plebiscito, entendiendo que estamos en democracia y hay distintos puntos de vista”, señaló.

Sobre las presiones que ha ejercido la derecha para que el gobierno tome una postura respecto al plebiscito, Elizalde indicó: “Aquellos que han criticado ahora al gobierno, precisamente por la prudencia con la cual se ha actuado, antes criticaban por haber tenido una postura prematura en el proceso pasado. Yo creo que en esto hay que ser consistentes. Y el gobierno ha sido claro, nosotros vamos a llevar adelante todas las tareas de difusión necesarias para que la ciudadanía acuda a las urnas informada”.

Tras la insistencia de la prensa para que confirmara la postura del Ejecutivo, dijo que “no me corresponde a mí adelantar un punto de vista, porque en mi condición de ministro de Estado obviamente cualquier cosa que diga compromete al gobierno. En lo personal, me hubiese gustado un esfuerzo mayor para concurrir a un texto que fuera expresión de un acuerdo sustantivo, en una sociedad diversa como es la sociedad chilena, para que no se cometan errores como los que se cometieron en el pasado”.